A Nicetoile regna il Natale

Il mese di dicembre illumina Nicetoile, nel centro di Nizza: oltre 100 negozi e ristoranti aiutano ad immergersi nella più suggestiva delle atmosfere natalizie.



Animazioni musicali (9-10 e 16-17 dicembre)

Sabato 9 e 16 dicembre, i diversi livelli di Nicetoile si animeranno al suono ammaliante di un gruppo di "strolling" che riprenderà alcuni classici del Natale in una versione jazzy.



Domenica 10 e 17 dicembre, appuntamento al livello -1 per assistere a uno spettacolo unico: un duetto di violinisti, su trampoli, trasportano nel cuore della magia del Natale.



Shopping facile : orari nelle feste

L’obiettivo di quest’anno è di dire addio alla frenetica corsa ai regali.

Dall'11 dicembre, i negozi e ristoranti apriranno le loro porte dalle 9,30 alle 20.

Inoltre, per aiutare a confezionare i regali, sarà sufficiente recarsi al livello 2, all'area carte regalo, ogni fine settimana di dicembre e continuamente a partire dal 16 dicembre.



Per chi si sposta in auto , Nicetoile mette a disposizione il più grande parcheggio della città, con 2200 posti auto. Ogni giorno è possibile approfittare di un’ora di sosta offerta in caso di acquisti del valore di almeno 50 euro.



Per chi preferisce i mezzi pubblici , Nicetoile si trova in Avenue Jean-Médecin, all'incrocio delle linee 1 e 2 del tram e a soli 5 minuti dalla stazione ferroviaria di Nizza e 300 metri dal mercatino di Natale situato sulla piazza Masséna.



Calendario dell'Avvento Digitale : sorprese ogni giorno

Il calendario dell'Avvento digitale rappresenta una vera e propria avventura: ogni giorno offerte e regali esclusivi dei negozi partner.



Tutti i giorni con Babbo Natale!

La magia del Natale si concretizza ogni giorno dalle 10 al livello 2 nello spazio fotografico: l'occasione, per i più piccoli, per consegnare una letterina a Babbo Natale e per lasciarsi scattare una foto con Père Noël.