Calcio, Inter: l'allenatore Simone Inzaghi è il miglior tecnico della Serie A?

Il mister dell'Inter, Simone Inzaghi rientra nei top dei 5 migliori allenatori e il 20esimo tra quelli di livello mondiale. Oltre la Coppa Italia e la Supercoppa non ha vinto altri titoli con l' Inter, l'allenatore guida comunque una squadra che viaggia da sola. Puoi giocare la schedina su Campeonbet e seguire il mondo del calcio direttamente dal sito anche in modalità live, dove effettuando il login puoi avere tutte le offerte dei bookmakers, bonus di benvenuto e altre promozioni vantaggiose.

Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, l'attuale tecnico del club neroazzurro, cerca sempre di risolvere tutti gli intoppi ma soprattutto per lui la cosa più importante è sempre arrivare all'obiettivo e ci riesce nella maggior parte dei casi. Lui che ai suoi uomini impone le sue leggi e li sprona ogni volta che si gioca in campo. Oltre a Vincenzo Italiano, Stefano Pioli, Pep Guardiola, Josè Mourinho, Simone Inzaghi è uno dei migliori allenatori italiani che ormai ha insegnato alla sua squadra di viaggiare da sola. Da una parte tutti sono artefici della propria fortuna e lui, l’Inter l'ha saputa costruire bene anche se tuttavia non ha vinto molti titoli ma è riuscito comunque a portare a casa la Coppa e Supercoppa mentre adesso punta all'obiettivo scudetto. Dalle dichiarazioni di Beppe Marotta che abbiamo sentito tempo fa, su Simone Inzaghi afferma: " Il mister quando è giunto all'Inter la prima volta non aveva molta esperienza, ma comunque può consolidarsi dato che è ancora giovane per apprendere questo mestiere!". Visita il Village de Noel a Nizza, ci sono tanti prodotti artigianali sul Natale, luminare e tante altre sorprese che per saperne di più puoi andare a digitare qui.

Il successo nel club nerazzurro

Nonostante tutto il tecnico con il tempo ha dimostrato sempre la sua serietà ma è anche diventato un uomo di successo soprattutto nei campionati. Simone Inzaghi,oltre che ai risultati che fa la storia dell'Inter, è quel mister che tuttavia si impegna di lavoro duro insieme ai suoi ragazzi pur di raggiungere lo scopo. Infatti, ha una personalità molto diretta e se qualcosa va storto si arrabbia facilmente, perché Simone Inzaghi sogna anche lui di essere tra i migliori allenatori dell’Inter e ci sta riuscendo. Con l'Inter il tecnico vola, cosa che nemmeno Antonio Conte forse è arrivato a fare, lo scudetto manca da tempo, dunque la voglia di portarselo a casa c'è eccome. Con Mazzarri, Simone è l’unico allenatore tra le teoriche pretendenti al titolo che alla fine non ha mai ancora vinto uno scudetto forse a causa della sua poca esperienza? Può darsi, ma a distanza di due anni il suo processo di crescita all'Inter sembra essere piuttosto positivo per raggiungerlo.

Lo scudetto

Se ne parla nel club e la squadra nerazzurra cerca a tutti i costi di arrivare a questo fatidico titolo mancante. Nello stesso tempo, il tecnico, Simone Inzaghi è sempre stato attento a tutto sia riguardo al gruppo dei suoi uomini, sia sugli allenamenti che nelle strategie. La sua mente pensa sempre alla formazione giusta che possa essere comunque impeccabile su di una partita ma il mondo del calcio non lascia scampo a nessuno e tutti possono sbagliare anche lui. Da una parte ovviamente il suo ruolo non è facile da gestire, un allenatore ha dei seri impegni e deve saper comandare bene una squadra, perchè impone a prendere posizioni forti e rigide migliorando sicuramente i suoi giocatori. In effetti, ad esempio, il calciatore Hakan Calhanoglu è opera sua, proprio come Federico Dimarco, oppure come Denzel Dumfries, Marcus Thuram e Martin Lautaro. E' certo che in questo periodo, l'allenatore e i suoi ragazzi stanno affrontando una stagione al top, è cresciuto a livello professionale e si vede dai risultati che sta ottenendo.

I cambiamenti dell'Inter

Se andiamo a vedere, la scorsa stagione anche se l'Inter è stata protagonista di vittorie, tra alti e bassi, Simone Inzaghi riesce ad avere il suo obiettivo. Ma oltre allo scopo da raggiungere, in quest'anno, ha fatto giocare Asllani rispetto a qualche mese fa, come Bisseck, insomma, dei cambiamenti positivi ci sono da parte del tecnico, cosa che anche Beppe Marotta nelle sue dichiarazioni conclude e commenta: " Simone Inzaghi ha delle doti eccezionali, oltre che a migliorare la sua professione, i giocatori lo stimano, sa gestire tutto nelle condizioni tecniche inventa le posizioni e questo per l’Inter è indispensabile perchè ha la seconda miglior differenza reti d’Europa dopo quella del Bayern. Questo significa che Simone Inzaghi cura il dettaglio dimostrando e rispettando le aspettative"- conclude Beppe Marotta parlando del tecnico. Tuttavia come allenatore è perfetto ed è riuscito a trasmettere ai calciatori appena acquistati al mercato quell'energia necessaria che occorre soprattutto per la conquista dello scudetto