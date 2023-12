Sentieri della Costa Azzurra: fra le falesie verso Cap de Nice (Foto)

Questa volta a piedi, anche perché in bicicletta sarebbe proprio impossibile, Danilo Radaelli ci accompagna, con i colori di uno splendido tramonto, alla scoperta del sentiero litoraneo che unisce Nizza al Cap de Nice.

Un percorso fra mare e rocce, in mezzo alle falesie con in lontananza la città con la “grande ruota” natalizia.

Il Sentier du littoral consente di raggiungere Villefranche partendo dal Cap de Nice.



Si tratta di una passeggiata che non presenta particolari difficoltà, attraverso un sito protetto e selvaggio, su un terreno irregolare di terra color ocra, gradini scolpiti nella roccia e passerelle in legno, che consente di scoprire gli splendori del litorale.



Si parte da Nizza dal porto, da Coco Beach o dal lungomare attraverso la scalinata della Pointe des Sans-Culotte. Unica raccomandazione è quella di indossare scarpe idonee e di prendersela con calma, approfittando della bellezza dei posti. Magari di portare con sé anche il necessario per un pic nic.

Occorre prevedere mezza giornata: una camminata di 3 ore e 30 minuti, 2 ore a piedi dal porto di Nizza al porto di Villefranche.



Una passeggiata a volte aspra, altre addirittura commovente per gli scorci che sa offrire: da effettuare in tutte le stagioni dell’anno. Sia nello splendore dell’estate, sia con i colori tenui dell’inverno. In primavera le fioriture invitano alla fotografia, in autunno la dolcezza del clima…prolunga l’estate.