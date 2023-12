Nizza, rincarano i parcheggi sotterranei

Dal 1° gennaio 2024 sostare con la vettura nei parcheggi sotterranei pubblici di Nizza gestiti dalla società Régie Parcs d’Azur costerà più caro.

Non sarà applicato, un incremento indifferenziato, ma “aggiustamenti” con percentuali diverse per ogni parcheggio e per le diverse tipologie di servizio richiesto.

Meno caro l’incremento per gli abbonati, maggiore quello per chi sosta sporadicamente.

L’incremento non assorbe l’inflazione, ma “aggiusta” le tariffe anche se rimane ancora inferiore ai prezzi applicati nei parcheggi sotterranei privati.



Qualche esempio

La sosta di due ore nel centralissimo Parking Corvesy (posto a ridosso di Place Massena, della Mairie e del Vieux Nice) passerà da 5,90 euro a 6,20 euro.

L’abbonamento per 15 giorni al parcheggio Promenade des Arts (alle spalle di Place Garibaldi) cresce, sempre dal 1° gennaio 2024, da 165 euro a 174 euro.

Maggiore l’aumento che subirà il Parking Jean Bouin (di fronte alla Fiera di Nizza, contiguo alla piscina): due ore di sosta passano da 4, 40 euro a 4, 80 euro, ma questo punto di sosta non aveva subito incrementi negli ultimi anni.

Per fare un paragone con i parcheggi sotterranei privati, la sosta di due ore al Parking Sulzer, sulla Promenade all’ingresso del Vieux Nice, costa 7 euro e l’abbonamento per 15 giorni è di 210 euro. Sostare per due ore al parcheggio Indigo, nei sotterranei del Palais de la Méditerranée, costa 8 euro.

Questi i parcheggi sotterranei pubblici gestiti a Nizza da Régie Parcs d’Azur:

Corvesy, 324 posti, 3 rue Alexandre Mari ;

Palais Massena, 324 posti, 29 Promenade des Anglais ;

Valombrose, 378 posti, 27 avenue Valombrose ;

Promenade des Arts, 222 posti, 18 avenue St-Jean-Baptiste ;

Marshall, 349 posti, Place du Général Marshall ;

Palmeira, 602 posti, 47 Rue St-Philippe;

Valeri, 343 posti, 60 avenue Borriglione;

Louis de Coppet, 147 posti, Rue Louis de Coppet ;

Foch Hancy, 143 posti, 4 rue Hancy/ rue Raspail;

Californie, 143 posti, 60 avenue de la Californie;

Raimbaldi, 276 posti, 38 Bd Raimbaldi;

Jean Bouin, 1891 posti, 3 Rue Jean Allègre ;

Palais de Justice, 339 posti, 19 Rue Alexandre Mari, Place du Palais de Justice ;

Le Rouret, 339 posti, 2 boulevard, Henri Sappia;

Gorbella, 64 posti, 61 boulevard Gorbella - angle rue Mellarede.