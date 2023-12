Le misure di sicurezza impiegate dal casinò di Monte Carlo e le differenze dall'online

La sicurezza dei casinò è un fattore determinante per una corretta attività sia delle sale da gioco online che di quelle fisiche tradizionali come quella di Monte Carlo. La materia è piuttosto complessa perché riguarda aspetti molto diversi, dalla preparazione del personale fino ai sistemi informatici che devono preservare i dati personali dei giocatori o evitare truffe di vario genere.

Ma proviamo a fare chiarezza elencando le principali misure che vengono adottate da casinò fisici come quello di Monte Carlo e quelli sul web.

I fattori di sicurezza nei casinò online

Fa parte degli aspetti della sicurezza anche la possibilità di proteggere gli utenti dal gioco problematico, offrendo idonei strumenti, come i limiti di deposito, la possibilità di autoesclusione e link a organizzazioni di supporto ai giocatori. Per la prevenzione di frodi o attività illecite, gli operatori sono preparati ad un’attenta verifica dell'identità dell’utente, ad esempio prima di permettere prelievi. In questo processo vengono considerati la convalida di documenti di identità, di indirizzi o di altri dati personali.

Sul fronte dei pagamenti (depositi o prelievi) le piattaforme devono offrire metodi di transazione affidabili, tra questi ci sono carte di credito, e-wallet e bonifici bancari, con adesione solo ai circuiti più sicuri. Infine, vale la pena di ricordare l’importanza di politiche di privacy chiare e trasparenti (nel rispetto del GDPR entro in vigore nel 2018 e di tutte le altre normative derivanti dal Regolamento Europeo) e di un valido servizio di supporto ai clienti. Talvolta viene offerta la possibilità di contattare i provider per risolvere eventuali problemi o dubbi relativi alla sicurezza anche via telefono e non solo via mail.

I fattori di sicurezza nei casinò fisici come quello di Monte Carlo

Ovviamente è fondamentale fare affidamento anche su un personale addetto alla sicurezza molto qualificato, addestrato per gestire situazioni di emergenza o riconoscere un comportamento sospetto. Ma in generale tutto il personale, inclusi i croupier e i dipendenti del servizio clienti, viene addestrato per riconoscere eventuali segnali di gioco problematico, frode o attività illecite. Altrettanto importanti sono i protocolli di identificazione e accesso, per prevenire l'ingresso di persone che possono generare situazioni di insicurezza o di età inferiore a quella consentita dalla legge. Per la protezione e la gestione del denaro, poi, nei casinò fisici sono previste procedure severe, che possono comprendere ad esempio cassetti blindati o sistemi di conteggio del denaro monitorati. Non va sottovalutata, infine, l’importanza di una possibile collaborazione con le forze dell'ordine locali, per rispondere rapidamente a eventuali emergenze.