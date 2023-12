Il Centre de la Photographie di Mougins ospita una personale dell’artista finlandese Anna Niskanen (Foto)

Whirling to embrace © Anna Niskanen

Il Centre de la Photographie di Mougins propone, fino al 4 febbraio 2024, una rassegna della fotografa finlandese Anna Niskanen.

L’esposizione ha quale titolo “Point sublime: Anna Niskanen” ed è stata ispirata da un soggiorno dell’artista nel Sud Est francese attratta dal blu del Mediterraneo e dall'ocra dell'entroterra.

Anna Niskanen

Anna Niskanen (Helsinki, 1990) è una fotografa finlandese emergente. Affronta la fotografia attraverso l'intermediazione di processi alternativi, dando così forma ad ampi impianti costituiti da stampe realizzate a mano.

La memoria dei luoghi e della natura risiede nel cuore del suo lavoro artistico.

Durante i suoi studi post-laurea in fotografia presso l'Università Aalto (Finlandia), Anna Niskanen ha sviluppato un'estetica unica esplorando le molteplici sfaccettature della fotografia applicata all'incisione.

Ha anche scoperto le possibilità e i limiti dei materiali fotosensibili alla Emily Carr University (Canada).

Hold on © Anna Niskanen

Da allora ha perfezionato il suo processo creativo nel suo studio Helsinkien e nelle sue residenze all'estero.

Il suo lavoro si concentra sull'ambiente e le sue mostre sono progettate adattandosi agli spazi.

La serie «Point sublime» s’inserisce in questo stesso canale. Durante una residenza nel sud-est della Francia, Anna Niskanen esplora, impara, osserva e raccoglie instancabilmente immagini e sensazioni.

Swatch I © Anna Niskanen

Il risultato di questa esplorazione si sviluppa in una mostra al Centro della Fotografia di Mougins, prima esposizione monografica in Francia.Il Centre de la Photographie di Mougins si trova in Rue de l’Église 43 ed é aperto tutti i giorni, eccetto il lunedì e il martedì, dalle 13 alle 18.