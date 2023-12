A Cap 3000 il Natale è magico

Per tutto il mese di dicembre, a Cap 3000 ci si potrà immergere nell’atmosfera del Magico Natale.

Si possono scroprire nuovi negozi per deliziarsi (Orven Chimney Cake, Yogourt Factory) o per delle idee regalo originali (Hoya Paris, Concept store specializzato in prêt-à-porter di tendenza per le donne, Bellazag con i suoi bei gioielli di fantasia e Millet che ritorna con un nuovo concetto di negozio per attrezzature e abbigliamento tecnico e outdoor).



Fino al 7 gennaio il grande centro commerciale di Saint Laurent du Var consente di svagarsi con numerose animazioni adatte per tutta la famiglia: trenino elettrico, incontro con Babbo Natale, concerti gospel e tante altre sorprese.

Si può esprimere un desiderio nel Corso e, se si è effettuato acquisto in negozio, si potrà partecipare alla grande estrazione per vincere 1000€ in carta regalo;

Queste le principali animazioni di Cap 3000



Piazza Centrale - Livello 0

Decorazioni luminose & abete XXL, la gerla di Secours

Populaire - Fino al 10 gennaio 2024

Foto con Babbo Natale – Fino al 31 dicembre 2023

Porte de Nice all’esterno - Livello 0

Vendita di abeti – Fino al 24 dicembre 2023

Porte l’île de Beauté - Livello 1

Il trenino - Fino al 20 dicembre 2023 dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19 - Ogni fine settimana e mercoledì, poi tutti i giorni durante le vacanze scolastiche. Durata del tour circa 10 minuti, costo 3 euro. Il Petit Train de CAP consentirà di scoprire tutte le illuminazione e animazione, con un percorso divertente e meraviglioso, adatto a grandi e piccini.

Place Azur - Livello 1

Ninja Warrior



Corso - Livello 1

Gospel - Corso il Mercoledì e Piazza Centrale il Sabato – Ore 14 - 14,45 – 15,00 - 15,45 e 17Albero dei desideri – Possibilità di vincere 1000 euro in carta regalo esprimendo un desiderio per il 2024 (giochi condizionati dagli acquisti)

Abete Di Carta

Montblanc

Porte de la plage - Livello 1

Immagini delle stazioni di Sci della Métropole Nice Côte d’Azur

Cassetta delle lettere per Père-Nöel.