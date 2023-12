Mentone, firmata una convenzione per facilitare il passaggio dei bimbi dal nido alla scuola materna

Si tratta di un lavoro a lungo termine che si è concluso ieri, lunedì 11 dicembre, con la firma di una convenzione tra la Città di Mentone, il suo CCAS e l'Educazione Nazionale.

Siglando i documenti, le tre parti si impegnano a lavorare fianco a fianco per facilitare l'ingresso nella scuola dell'infanzia dei bambini che escono dagli asili nido o dall'accoglienza con gli operatori d'infanzia.

Una soddisfazione per il sindaco di Mentone, Yves Juhel, che ha ringraziato tutti i partner per il loro coinvolgimento. Per l'ispettore distrettuale Malamine Sissoko, "questo accordo di collegamento è molto importante perché permette alle persone in difficoltà di impegnarsi meglio nell'apprendimento. Diventare genitore è qualcosa che si impara, poi bisogna imparare come diventare genitore. "allievo". Insistendo su un punto centrale: il lessico".

Rimettere il bambino al centro del progetto

"La Città, attraverso il CCAS e l'Educazione Nazionale, mira a mettere il bambino al centro del progetto. Ogni bambino è unico; i primi sei anni sono fondamentali", insiste Florent Champion, deputato agli affari sociali.

Questo accordo, che durerà fino alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, ruota attorno a diversi punti: - Promuovere lo scambio di informazioni e rafforzare il dialogo tra il CCAS, la Città e l'Istruzione Nazionale. - Promuovere l'apprendimento delle lingue, in particolare offrendo un libro adatto all'uscita dall'asilo nido. - Sviluppare la socializzazione attraverso la lettura o la visita in biblioteca, ad esempio. - Lavoro sulla disabilità.