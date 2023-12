Mentone, proseguono i lavori per la costruzione della nuova rotonda all'uscita della galleria Molinari

Il 6 novembre scorso le squadre del Dipartimento delle Alpi Marittime hanno avviato i lavori per la realizzazione di una rotatoria all'uscita del tunnel Molinari. Eliminando i semafori l’obiettivo è quello di rendere il traffico più fluido.

Giovedì scorso 7 dicembre, ad un mese dall'avvio dei cantieri è stata organizzata una visita sul posto alla presenza di Patrick Cary, direttore delle strade e delle infrastrutture dei trasporti e di Nicolas Portmann, capo dell'agenzia dipartimentale stradale di Mentone, alla presenza dei consiglieri dipartimentali Patrick Cesari e Gabrielle Bineau.

L'occasione per il sindaco Yves Juhel, accompagnato dall'assessore ai Lavori Henri Scandola, per ringraziare nuovamente il Dipartimento per l'ascolto dimostrato su questo tema.

Quest'opera è tanto più strategica per la Città di Mentone in quanto avvia la riqualificazione del molo Bonaparte che sarà avviata immediatamente dal Comune.

Il cantiere della nuova rotatoria prevede 700 metri di cordoli da installare, 1.600 tonnellate di asfalto e un raggio di 15 metri che permette il passaggio di qualsiasi veicolo (siamo su un percorso di convoglio eccezionale).

Trattamento paesaggistico qualitativo

Da notare che tutti i percorsi pedonali saranno rifatti, così come le reti idriche collegate alla Comunità della Costa Azzurra. Particolare attenzione sarà riservata al paesaggio. Il terriccio verrà portato al centro della rotatoria. I servizi comunali si occuperanno di svilupparlo.

La velocità sarà abbassata a 30 km/h, la stessa nel tunnel Molinari. Il Dipartimento prevede di rinforzare la segnaletica in galleria, in particolare per segnalare la presenza della rotatoria;