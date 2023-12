Nizza, si può nuovamente visitare lo splendido Grand Salon di Palais Lascaris

In tutto il suo splendore: terminati i lavori di manutenzione e conservazione, il Grand Salon di Palais Lascaris, nel Vieux Nice, è ora a piena disposizione di quanti vogliono scoprire la bellezza di uno dei tesori della città di Nizza.



Il Palais Lascaris, costruito dai Conti Lascaris-Ventimiglia nel 1648 e classificato come Monumento Storico, ha beneficiato di lavori di ristrutturazione eseguiti dal comune di Nizza in accordo con l’Architecte des Bâtiments de France et des Monuments Historiques.



Le mattonelle di cotto (tomette) del pavimento del Grand Salon del Palais Lascaris, una parte delle quali si era staccata a seguito di variazioni igrometriche, sono state sottoposte ad interventi della durata di due mesi.



Ora i visitatori possono nuovamente godere dello splendido Grand Salon e ammirare il magnifico affresco raffigurante la Chute de Phaéton, risalente al XVII secolo, attribuito a un pittore della scuola genovese.



Una visita a Palais Lascaris consentirà anche di scoprire la mostra «Vivre pour l’art. Les collections Trachel et Rothschild à Nice» (aperta fino al 20 maggio) che mette in luce le collezioni di oggetti, disegni, acquerelli, dipinti e sculture dei fratelli Trachel e della baronessa Charlotte de Rothschild.

La mostra si svolge in contemporanea in più luoghi della cultura di Nizza, sono interessati anche il Museo delle Belle Arti Jules Chéret e il museo Masséna fino al 28 aprile 2024.



Il Palais Lascaris si trova nel Vieux Nice in Rue Droite 15.