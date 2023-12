Prima di andare nello specifico e parlare di chirurgia del ventre come vogliamo fare in questo articolo bisogna spiegare che si sta parlando di chirurgia plastica che quella branca della medicina che ha l'obiettivo di correggere dei difetti estetici ed eliminare degli inestetismi che grazie a delle tecniche chirurgiche e grazie all'apporto degli specialisti nel settore e cioè i chirurghi estetici che sanno sempre come aiutare i loro pazienti e le loro pazienti in base alle esigenze che hanno.

Quando si parla di esigenze quando si parla di chirurgia plastica e poi vedremo che cosa si intende per i vari interventi di chirurgia del ventre, non si parla solo di questioni estetiche superficiali, ma si parla di persone che per via di quegli inestetismi magari sono stati presi in giro molti anni e hanno sviluppato dei complessi e hanno un livello di autostima non alto e un intervento in questo ambito le può aiutare a guardarsi allo specchio e a piacersi di più.

Nel caso della chirurgia del ventre, intanto, si parla di quelle persone che hanno accumulato un grasso sottocutaneo nella parte dell'addome e quindi parliamo di adiposità localizzata che è molto resistente alle diete ci sono persone che ne fanno tante, oppure potremmo parlare anche a un rilassamento cutaneo post dimagrimento tipico di quelle persone che fanno tante diete e poi dimagriscono e poi c'è l'effetto yo-yo perché riprendono peso.

Per quanto riguarda i vari interventi di chirurgia plastica da questo punto di vista potremmo fare riferimento alla lipectomia addominale, che prevede solo l'aspirazione dei grassi corporei della zona addominale tramite cannule e in questo caso verrà lasciata intatta la pelle.

A differenza di un intervento di addominoplastica che forse è quello più famoso in questo ambito, che riguarda invece l'asportazione anche della pelle flaccida e della fascia sottocutanea in eccesso dell'addome e in certi casi viene associata ad una liposuzione per rimuovere anche grasso sottocutaneo e qui si parla di un intervento molto completo che va giustamente preparato insieme al proprio chirurgo estetico di riferimento.

Non ci possiamo approcciare ad un intervento di chirurgia estetica con superficialità

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non ci possiamo assolutamente permettere di approcciarsi ad un intervento di chirurgia estetica con superficialità che poi significa per esempio non ascoltare i consigli del nostro chirurgo e non prendere le precauzioni necessarie sia prima dell'intervento che anche dopo, che poi sono precauzioni che vanno a nostro favore perché ci aiutano ad ottimizzare al massimo i risultati.

Poi naturalmente ogni situazione di partenza è diversa dall'altra, ed è una situazione che va analizzata dal proprio chirurgo plastico all'interno di una prima visita specialistica che è sempre molto importante perché ci si può mettere d'accordo con i pazienti su molte questioni che riguardano l'intervento.

Ad esempio, ci si potrebbe mettere d'accordo anche rispetto alla parte economica e quindi capire se c'è la possibilità di saldare l'intervento in tante comode rate accedendo a qualche finanziamento conveniente, ove per caso la persona avesse difficoltà a pagare tutto in una volta.