Prevenzione dei rischi in montagna: 33.5 milioni di euro nei prossimi 6 anni

È una tappa importante per il territorio della Riviera francese e i comuni della Val Roya fortemente colpiti dalla Tempesta Alex nel 2020.

Questa iniziativa segna la volontà della Comunità della Riviera francese di sensibilizzare le popolazioni locali e di formare una rete di attori, al fine di sviluppare una cultura dei rischi in montagna attraverso l'accompagnamento delle collettività nell'organizzazione della gestione delle crisi maggiori e il miglioramento dei dispositivi di lotta contro gli incendi boschivi.

Martedì 12 dicembre, la Commission Nationale de Labellisation, riunitasi a Nizza, ha ufficialmente definito la Strategia Territoriale per la Prevenzione dei Rischi in montagna della Comunità della Riviera francese. La STePRIM rappresenta uno strumento importante per accompagnare le collettività e i comuni della valle della Roya, e completa le azioni già avviate dal passaggio della Tempesta Alex.