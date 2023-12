Pochi giorni al weekend clou di “Incantevole Natale" a Savigliano (Video)

Alla sua quinta edizione, Incantevole Natale, la rassegna natalizia saviglianese, proporrà numerosi appuntamenti che coinvolgeranno il centro cittadino e l’Ala Polifunzionale L. Morello di piazza del Popolo.

Il clou di Incantevole Natale sarà sabato 16 e domenica 17 dicembre, quando l'Ala polifunzionale, dalle 10.00 alle 19.00, accoglierà numerose attrazioni. A partire dal Mercatino natalizio: tredici espositori offriranno ai visitatori una vasta scelta di idee regalo, dall’oggettistica per la casa a decorazioni natalizie realizzate a mano e tante altre idee creative. Non mancherà la Casetta di Babbo Natale, con Babbo in persona e la possibilità di scattare una foto istantanea insieme a lui, ed il Laboratorio degli Elfi, nel quale i bambini, potranno creare e sperimentare tante attività coinvolgenti, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Ma non solo.

Durante l’intervista, effettuata nel corso della presentazione del calendario di eventi natalizi promossi dall’Atl del Cuneese, l’assessore alla cultura del comune saviglianese Roberto Giorsino ha spiega quali saranno gli appuntamenti principali.