Nizza, ultimi giorni per “Solo” e “Multi”, dal 1° gennaio 2024 non potranno essere utilizzati

Il consiglio è quello di controllare nel portafoglio e tra i documenti: i vecchi biglietti cartacei da utilizzare sui tram e bus di Nizza hanno ormai le ore contate.

A mezzanotte del 31 dicembre 2023, “Solo” e “Multi” potranno essere gettati nell’immondizia o tenuti come testimonianza di un’epoca.

Dal 1° gennaio 2024 si potranno utilizzare solo i nuovi sistemi di pagamento, attraverso lo smartphone e con “Ma carte” e “La carte”, titoli di viaggio ricaricabili.

Le vecchie macchine obliteratrici presenti su tram e bus non saranno gettate via, grazie ad una stampante 3 D verranno “chiuse” le fessure, ove si potevano inserire le vecchie carte e continueranno a convalidare le carte elettroniche che si devono appoggiare sul lettore ottico.

Chi ancora non lo ha fatto e intende utilizzare i mezzi pubblici dal 1° gennaio dovrà, dunque, scaricare l’applicazione sullo smartphone e poi ricaricarla con la carta di credito o portare con sé le nuove carte.

Si tratta delle tessere:

“Ma Carte”: soluzione personalizzata, comprensiva di nome e foto, ricaricabile a piacimento e che consente l'acquisto di tutti i biglietti Lignes d'Azur (occasionali e abbonamenti). Gli utenti che hanno già una carta personale non devono fare alcunché.

“La Carte”: supporto anonimo, condivisibile e ricaricabile a piacimento che consente l'acquisto di biglietti occasionali Lignes d'Azur. Per ottenerla verrà richiesta una caparra di 2 euro rimborsabile.

Le carte sono disponibili nei punti vendita Lignes d'Azur, nelle agenzie commerciali e itineranti, sul sito web www.lignesdazur.com e anche nei distributori automatici di biglietti per carte anonime (La Carte).

Gli utenti potranno anche ricaricare la propria carta o quelle dei propri cari dal proprio smartphone, e conservare e convalidare i propri titoli su dispositivi Android.

Per i turisti e i viaggiatori occasionali sarà disponibile un’opzione che prevede l’acquisto di un pass che costa 7 euro per un giorno, 13 euro per 2 giorni e 20 euro per una settimana.