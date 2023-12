Cannes La Bocca. Les œuvres de l’artiste Anna Sittner in esposizione al MJC Giaume

Giovedì 30 novembre, all'interno del MJC Giaume, sotto l'occhio ammirato del Direttore Generale Noré Mezouar, le opere dell'artista Anna Sittner hanno regnato sovrane. Opere di alta qualità e di eccezionale bellezza, dove materiali nobili, come la resina e le pietre semipreziose, si fondono armoniosamente con un mondo di sogni, favole, poesia...



Oltre al regista Noré Mezouar, erano presenti all'inaugurazione molti amanti dell'arte, tra cui Jamel Belmokhtal, presidente del CAP Cannes; Najib Harratti, Presidente del MJC Picaud, Christophe Brillant, Direttore del MJC PIcaud, nonché diversi vincitori della 7a edizione di questo stesso festival, vale a dire lo scultore Calou e i pittori Cyrille Benjamin, detto Castro, e Jeannine Guillaume. Un trio di artisti conosciuti e apprezzati in regione e non solo. Tra i fedeli partecipanti al Festival dei Talenti, Maria Salamone, poetessa italo-francese pluripremiata.



È importante ricordare che durante la 7a edizione del Talent Festival organizzato da MJC Giaume, l'artista Anna Sittner ha ricevuto il 1° Premio per la ricchezza e l'originalità delle sue opere.



L'evento è stato seguito dal giovane e promettente giornalista Nicolas Fontaine, del quotidiano de la Frayère.

Cannes La Bocca. Jeudi 30 novembre, au sein de la MJC Giaume, sous l’œil admiratif du Directeur général Noré Mezouar, les œuvres de l’artiste Anna Sittner, régnaient en maître absolu. Des œuvres d’une grande qualité et d’une beauté exceptionnelle, où des matériaux nobles, comme la résine et les pierres semi-précieuses, se mêlaient harmonieusement avec un monde de rêve, de fable, de poésie…

Outre au Directeur Noré Mezouar, de nombreux amateurs d’art étaient présents lors du vernissage, dont Jamel Belmokhtal, Président de CAP Cannes ; Najib Harratti, Président MJC Picaud, Christophe Brillant, Directeur MJC PIcaud, ainsi que divers lauréats de la 7ème édition de ce même festival, soit, le sculpteur Calou et les peintres Cyrille Benjamin, dit Castro, et Jeannine Guillaume. Un trio d’artistes connu et apprécié dans la région et bien au-delà. Parmi les fidèles participants au Festival des talents, Maria Salamone, poétesse italo-française multirécompensée.

Il est important de rappeler que lors de la 7ème édition du Festival des talents’’ organisé par la MJC Giaume, l’artiste Anna Sittner a reçu le 1er Prix pour la richesse et l’originalité de ses œuvres.

L’événement a été couvert par le jeune et prometteur journaliste Nicolas Fontaine, du journal de la Frayère.