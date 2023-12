Village de Noël: non sarà Fort Knox, ma la sicurezza è al top

Non sarà Fort Knox, ma nulla è stato lasciato al caso per assicurare al villaggio il massimo della sicurezza e alle decine di migliaia di persone che lo frequenteranno la percezione di trovarsi in un ambiente sereno e controllato.

Come già negli scorsi anni al Villaggio (che comprende anche la ruota panoramica e il parco giochi dei bambini) e si potrà accedere solo dopo essere passati attraverso le porte di filtraggio.



All’interno del villaggio, con i suoi chalet e le attrazioni, oltre alla casa di Babbo Natale, saranno presenti pattuglie della polizia municipale e nazionale.



Ecco, in sintesi, le misure di sicurezza adottate:



Video protezioni

Sono state installate una cinquantina di videocamere attraverso le quali viene monitorato sia il Village de Noël, sia gli spazi esterni come quello ristorazione di Place Massena e della Promenade du Paillon. Il luogo ove le immagini vengono verificate in tempo reale è il Centre de Supervision Urbain.



Accesso e uscite

Il villaggio conta di un solo ingresso posto in Place Masséna composto da 8 passaggi e da due uscite: Jardin Albert Ier lato Promenade des Anglais (accanto alla giostra) e Place Masséna in Avenue de Verdun.



Controllo dell'ingresso

L'insieme delle forze di sicurezza interna, ciascuna nel proprio settore, contribuisce alla messa in sicurezza del sito con la mobilitazione della Polizia Municipale, che assicura all'interno del villaggio una presenza quotidiana, della Polizia Nazionale e dei militari dell’Opération.

L'unico accesso al Villaggio di Natale é controllato e monitorato con 8 metal detector a portale + 2 passaggi per persone a mobilità ridotta.

Il sito può ospitare fino a 4.000 persone e di notte è chiuso e custodito.



Chiamate di emergenza

Sono state installate apparecchiature per chiamate di emergenza che consentono a chiunque di dare rapidamente l’allarme in caso di pericolo.



Orario

Il villaggio è aperto al pubblico tutti i giorni, fino al 7 gennaio 2024, dalla domenica al giovedì dalle 11 alle 20, il venerdì e il sabato la chiusura serale é posticipata alle 22.