Il domaine Valrose, eccellenza al servizio del territorio, una mostra a Nizza

«La tenuta Valrose, l'eccellenza al servizio del patrimonio», con questo titolo il Centre du Patrimoine – Le Sénat di Nizza propone, fino al 22 marzo 2024, una mostra dedicata ad uno dei luoghi più emblematici di Nizza: il domaine Valrose.

In collaborazione con l'Università della Costa Azzurra, l’esposizione mette in luce la ricca storia e gli elementi architettonici oltre che la gestione e la valorizzazione attuale della tenuta che si trova a non troppa distanza dal mercato di Liberation, facilmente accessibile anche con la Ligne 1 del tram.

La mostra ripercorre le grandi tappe della storia del domaine Valrose, dalla sua costituzione da parte di una famiglia nizzarda all'inizio del XIX secolo, fino all'installazione della sede dell'Università e della Facoltà di Scienze.

Sono proposte numerose fotografie di diversi artisti, tra cui Michael Kenna, e disegni di Sylvie T. e Géraldine Sadlier, oggetti e documenti, a volte inediti.

La mostra si svolge al Centre du Patrimoine – Le Sénat, che si trova in rue Jules Gilly nel Vieux Nice.