Inverno, tornano i virus respiratori: il Governo del Principe invita alle buone maniere

Per poter sfruttare appieno questo periodo di festività, quindi è essenziale continuare a rispettare semplici gesti di prevenzione per limitare la diffusione delle infezioni:

Il Governo del Principe ricorda anche che è sempre possibile vaccinarsi contro il covid-19 e/o l'influenza stagionale.

Per questo, si possono contattate il Centro Monegasco di Screening situato presso il Centro Ospedaliero Princesse Grace (CHPG) al telefono (+377) 97.98.83.02, per prendere appuntamento (solo vaccinazione contro la covid-19), oppure fissare un appuntamento con il proprio medico di base in ambulatorio o a domicilio se non siete in grado di muovervi. Terza opzione, recarsi in una delle farmacie del Principato.