Mostre, lezioni didattiche, esplorazioni: un Natale per studenti e famiglie al Museo Oceanografico di Monaco

Durante le vacanze scolastiche, il Museo Oceanografico di Monaco vi imbarcherà in un'avventura ai poli. I visitatori sono invitati a mettersi nei panni di un giornalista e a scoprire i poli Nord e Sud attraverso 5 aree tematiche, tra cui l'imperdibile sala «Immersion» e le sue proiezioni interattive.

Il viaggio prosegue con la mostra fotografica «Pôles, des mondes fragiles»: il visitatore sarà anche trasportato nelle regioni polari grazie alle fotografie emblematiche catturate da Greg Lecoeur. Da scoprire anche la nuova mostra «Le Prince et la Méditerranée» che onora il legame indefettibile che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo.

In gruppo potrete anche vivere un'esperienza insolita grazie alla nostra sala Escape Game dedicata al Principe Alberto I e alla scoperta dell'oceanografia.

MOSTRA "MISSION POLAIRE"

Con 1 milione di visitatori sensibilizzati alla bellezza e alla fragilità dei poli, la grande esposizione «Mission Polaire» presentata al Museo oceanografico fino alla fine di gennaio 2025 offre un'immersione in 5 tappe nel cuore dell'Artico e dell'Antartide. Qui potrete incontrare i grandi esploratori che vi si sono avventurati, le specie che si sono adattate a questi ambienti estremi, gli uomini che hanno scelto il Grande Nord per abitarvi, i ricercatori che fanno avanzare la scienza.

Un percorso durante il quale sarete anche invitati a sostenere il progetto di creazione di tre grandi Aree Marine Protette intorno all'Antartide. Su tablet e attraverso un testo di sensibilizzazione, sarete informati dell'urgente necessità agire. Potrai far sentire la tua voce azionando un dispositivo digitale. Incluso nel biglietto d'ingresso al Museo Oceanografico.

Ulteriori informazioni: https://musee.oceano.org/le-viaggio-mission-polare

MOSTRA «PÔLES, DES MONDES FRAGILES» DI GREG LECOEUR

Nell'ambito della sua grande esposizione "Mission Polaire", il Museo Oceanografico ospita fino al 12 marzo 2024, il percorso "Mondi fragili2 di Greg Lecoeur & Oceano Monaco. Un percorso fotografico che mette a l'onore al gelo dell'Artico e Antartide, sensibilizza alla fragilità di tali ecosistemi e invita il viaggiatore a diventare un ambasciatore dell'oceano. Incluso nel biglietto d'ingresso al Museo Oceanografico.

MOSTRA "LE PRINCE ET LA MEDITERRANEE"

Nell'ambito delle commemorazioni del centenario del Principe Ranieri III, scopri la nuova mostra permanente in suo onore. Sarete quindi invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II («Con l'aiuto di Dio», motto del Principato di Monaco). Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stephanie, navigherete attraverso 4 spazi esplorativi e intimisti, evocando successivamente le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato della Grande Blu messe in scena attraverso quadri, fotografie d'archivio, estratti di discorso e altre nuove tecnologie.

La CASSE-CROÛTE DES POISSONS

Non perdetevi il pasto giornaliero degli ospiti della laguna degli squali! Questo momento spettacolare è un'occasione unica per dialogare con le nostre squadre. Seduti davanti all'acquario, con gli occhi puntati sui pesci, i bambini non perderanno una briciola di questo momento spettacolare. Durata: 20 min Orari: dal lunedì al venerdì alle 16:00 Luogo: incontro nell'acquario (livello -1)

GLI ANIMALI DELLA SPIAGGIA

In famiglia o tra amici, vivi un incontro magico con gli animali del litorale Mediterraneo nella nostra sala didattica, privatizzata solo per voi! Granchi, stelle marine, cetrioli di mare... Ci sono familiari, ma conosci davvero le loro peculiarità? Come si muovono? Di cosa si nutrono? Qual è il loro ruolo in questo ecosistema? Grandi e piccoli, lasciati guidare dai tuoi sensi e scopri le specificità di ogni specie marina.

Durata: 30 min. Orario: tutti i giorni dalle 10:30 alle 17:00 Luogo: appuntamento nella hall d'ingresso (livello 0) all'Accoglienza Animazione Tariffa: 38 € / famiglia (offerta limitata a 6 persone). Vendita dei biglietti: online, alle casse e alla Reception Animazioni. Maggiori informazioni: Https://musee.oceano.org/activites/animaux-du-bord-de-mer

ESCAPE GAME

Con la famiglia o gli amici, vivi un viaggio nel tempo a bordo della Principessa Alice II, la famosa nave laboratorio del Principe Alberto I! In un ambiente ispirato all'universo marino, la tua anima di esploratore sarà sollecitata per portare a termine l'importante.La missione che vi sarà affidata. Dovrete scavare, risolvere enigmi, decifrare codici e comunicare tra di voi per evitare a tutti i costi il naufragio... e la perdita delle tue preziose scoperte! massimo 6 giocatori. Progettato in collaborazione con Iris Game.

Durata: (1) 30 min «Fuga Scoperta» (livello principiante) (2) 60 min «Fuga Esperienza» esclusivamente su prenotazione (livello confermato) Orari: tutti i giorni dalle 11:00 alle 17:00

IMMERSIONI A 360°

Equipaggiati con visori per realtà virtuale, esplora il mondo marino e incontra le specie più mitiche attraverso due film. Immergiti nel parco naturale di Tubbataha: senza maschera né boccaglio, vivi le emozioni di un'immersione senza nemmeno bagnarti. Scopri la storia di un antico capodoglio e dei suoi viaggi nel Grande Oceano: emozionati di fronte a questi giganti che percorrono i mari del mondo, ascolta i loro discorsi e respira al loro ritmo.

Durata: 30 min (2 film) Orari: tutti i giorni dalle 11:15 alle 16:15 Luogo: RDV nella Hall d'Ingresso (livello 0) all'Accoglienza