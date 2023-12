Attivati i bus della neve: da Nizza si va a sciare senza utilizzare l’automobile

Andare a sciare lasciando l’automobile nel garage? Non preoccuparsi se vi è neve o ghiaccio sulle strade?

Un’ottima idea alla quale sta fornendo una risposta Ligne d’Azur con una serie di linee dedicate per le quali, peraltro, è necessaria la prenotazione on line (clicca qui).



Il costo del biglietto è di 10 euro per il tragitto semplice e di 14 euro per andata e ritorno comprensivo di un bagaglio e degli gli sci.

Il dépliant che reca gli orari di partenza da e per Nizza Vauban, comprese le località attraversate durante il percorso è inserito al fondo di questo articolo .

Le destinazioni

Isola 2000

E’ la Ligne N92 che unisce Nizza con la località delle Alpi Marittime ai confini con l’Italia. A disposizione quattro corse ogni giorno per andare e tornare. Da Isola a Isola 2000 è in servizio una navetta che consente di spostarsi anche nella stazione sciistica.



Auron

La linea bus da utilizzare è la N91, con quattro corse giornaliere. Sul posto circolano delle navette che collegano il centro cittadino col bacino sciabile e con Saint Etienne de Tinée e Saint Dalmas. Sono in servizio fino alla chiusura della stazione.



La Colmiane

Il bus N90 (una corsa al giorno) è attivo il sabato, la domenica, nei giorni festivi e tutti i giorni nel periodo delle vacanze scolastiche con partenza da Nizza-Vauban.



Roubion e Boréon

Collegamento il sabato, la domenica e nei giorni festivi per Boréon (su prenotazione) con il bus N90 (discesa e salita a Saint Martin Vesubie). Per Roubion il sabato, domenica e durante le vacanze scolastiche (linea C32) con collegamento con la N91 che porta ad Auron.



Per Valberg

Occorre utilizzare la linea regionale 670 della rete Zou. Il costo è di 2,10 euro che cresce a 2,50 euro se si acquista il biglietto dall'autista.

I posti sui bus della neve si prenotano online sul sito di Lignes d’Azur fino alle ore 12 del giorno prima della partenza. È anche possibile cancellare una prenotazione ed ottenere un rimborso se la cancellazione avviene entro e non oltre tre giorni prima della partenza.