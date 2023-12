Il Comune di Mentone consegna oltre 120 pacchi natalizi agli anziani della città

Sabato mattina sono stati distribuiti agli anziani nelle loro case circa 125 pacchi. Nella confezione, tutto per un festoso pranzo natalizio con foie gras, coq au vin accompagnato da granella di butternut, un Far West con Old Prune per dessert senza dimenticare cioccolatini, biscotti e una bottiglia di vino rosso.

La distribuzione è stata effettuata da volontari delle associazioni di Mentone, funzionari eletti (tra cui Yves Juhel, sindaco di Mentone, Florent Champion, deputato alla solidarietà e all'azione sociale, Dominique Artieri, consigliere comunale) e la direttrice del CCAS Audrène Asquoët.