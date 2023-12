Mentone, il Comune cerca proprietari che mettano a disposizione i loro terreni per realizzare degli orti

Dal 2012, la Città di Mentone dispone di orti nel vallone di Fossan e nel quartiere di Saint-Roman. Situati su terreno comunale, sono composti da una decina di lotti ciascuno.

Tuttavia, oggi, la mancanza di terra è un fatto accertato. "Attualmente il Comune non può soddisfare la domanda di molti cittadini a causa della mancanza di terreno comunale disponibile - spiega Henri Scandola, vicedelegato ai servizi tecnici -. Per questo motivo ci rivolgiamo ai proprietari di Mentone che potrebbero mettere a disposizione del comune, tramite una convenzione, uno o più terreni per potervi realizzare nuovi giardini. L’obiettivo sarebbe realizzarli in diversi settori, come la valle Borrigo, il comprensorio di Garavan”.

Assegnazione dei giardini

Chi abita nel comune e non ha un giardino privato ha la possibilità di vedersi assegnato un terreno. L'appezzamento viene messo a disposizione di una persona fisica e su base nominativa. Gli orti vengono assegnati dal sindaco secondo i seguenti criteri: abitare in un edificio collettivo del comune, risiedere vicino al sito consente di avere priorità ed inoltre essere motivati dalla pratica del giardinaggio e dell'orto

Per preservare l'ambiente

Il regolamento interno degli orti prevede il divieto di utilizzare fertilizzanti chimici, pesticidi e altri prodotti derivati. Poiché è severamente vietato depositare prodotti pericolosi o infiammabili e piantare piante tossiche o invasive. Durante tutto l'anno il terreno deve essere mantenuto pulito. Rifiuti verdi da compostare, frantumare o depositare presso il centro di riciclaggio. Per entrambi i siti il referente è un agente del dipartimento Parchi e Giardini.