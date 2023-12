Monaco ha preso parte al segmento ministeriale e alla chiusura della COP 28 sul clima di Dubai

Accompagnata da Patrick ROLLAND, Vice Direttore dell'Ambiente, Chrystel CHANTELOUBE e Carl DUDEK, rispettivamente Capo sezione e redattore del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha rappresentato il Principato in vari eventi di alto livello, tra cui una tavola rotonda ministeriale sulla mitigazione e un dialogo ministeriale sulla finanza climatica a lungo termine.

In questo contesto, ha potuto evidenziare le misure attuate sul territorio monegasco per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ribadire la determinazione del Governo del Principato a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione dell'Accordo di Parigi. La Consigliera di Governo-Ministro ha inoltre portato la storica difesa di Monaco per la conservazione degli ecosistemi marini e ha chiesto di riconoscere il ruolo importante dell'oceano nella lotta contro i cambiamenti climatici, sottolineando la stretta relazione tra le crisi del clima, dell'oceano e della biodiversità.

Nel quadro di questa COP, Monaco ha dato il suo sostegno a numerose dichiarazioni e iniziative, riguardanti in particolare i legami tra clima e pace, o tra cambiamento climatico e salute.

Il Principato ha inoltre firmato l'appello sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili, con il quale si è impegnata, a fianco di oltre 120 Stati, triplicare la capacità globale delle energie rinnovabili entro il 2030 e raddoppiare il tasso globale di efficienza energetica. Ha anche sostenuto la dichiarazione sull'agricoltura sostenibile - proprio mentre i finanziamenti destinati all'adeguamento dei sistemi alimentari diminuiscono.

La Conferenza si è conclusa mercoledì mattina 13 dicembre, dopo due settimane di intensi negoziati. Tra i principali risultati di questa COP, va ricordata la messa a punto delle modalità di attuazione del fondo di compensazione delle perdite e dei danni causati dagli effetti negativi del cambiamento climatico, destinato ai paesi più vulnerabili. Gli Stati Parti hanno inoltre raggiunto un consenso sull'adozione del primo Bilancio mondiale dell'Accordo di Parigi.

Questa decisione storica prende atto dei progressi compiuti in materia e formula vari orientamenti che indicano la via da seguire affinché gli obiettivi dell'accordo restino raggiungibili. Una delle raccomandazioni per le quali Monaco si è impegnata è lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Un'altra, inedita, disegna la «transizione dai combustibili fossili» entro il 2050.