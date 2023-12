Ormai la chirurgia estetica la conoscono tutti e diciamo che è diventato una branca della medicina abbastanza accettata dal grande pubblico e non è sempre stato così e sicuramente ce lo ricordiamo.

Forse fino a un decennio o anche più anni fa molte persone nemmeno si potevano permettere di pagare i vari interventi di chirurgia estetica e parliamo di quelle persone alle quali sarebbe piaciuto sottoporvisi, ma soprattutto c’era l'idea abbastanza sbagliata sul fatto che debbano essere solo le persone famose a questi interventi perché lavorano con l'immagine e anzi per loro l'immagine sia quando mettono una foto su Instagram, o quando vanno in un programma televisivo è molto importante.

Finché poi fortunatamente si è compreso che comunque prendersi cura della propria immagine estetica appunto accettando di sottoporsi a degli interventi chirurgici alla plastica o estetica è un qualcosa che può valere per tutti anche se non è obbligatoria, ma tutti abbiamo diritto di guardarsi allo specchio e vederci più belli e vedere alcuni inestetismi che magari ci hanno messo in difficoltà per molti anni e soprattutto negli anni più delicati della nostra vita scomparire e farci stare più sereni

Possiamo pensare per esempio a quelle persone che hanno avuto sempre il problema di un naso grosso rispetto all'armonia del viso e per via dello stesso e si sono fatto molti problemi per tanti anni e parliamo di uomini che di donne, anche perché magari venivano presi in giro quando andavano a scuola e questo ha lasciato loro un segno.

Magari sono persone che a scuola venivano bersagliate e poi quando crescono per loro è un modo anche di rivincita vedersi più belli e mostrarsi anche all'esterno in questo modo.

Infatti, sono persone che magari hanno provato ad andare avanti portandosi questo peso e quando hanno avuto la possibilità, almeno di informarsi, giustamente hanno voluto cercare un chirurgo estetico per capire quello che si poteva fare in quella situazione specifica.

Ogni situazione che richiede un intervento di chirurgia estetica è una situazione a sé

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte poi quando parliamo di chirurgia estetica parliamo di un argomento così complesso dove ci sono varie richieste diverse e vari interventi possibili in base all’inestetismo che bisogna trattare, e chiaramente non è che se ne possa parlare in maniera troppo generica, perché ogni situazione è a sé.

Di sicuro una persona se volesse avere successo in questo ambito dovrebbe avere un atteggiamento equilibrato e quindi non avere delle aspettative troppo alte per quanto riguarda il sottoporsi ad un intervento chirurgico quando ci sono problemi gravi di autostima, e questo va specificato e infatti i chirurghi estetici sempre lo fanno quando sono professionisti etici e trasparenti.

Di certo sottoporci ad un intervento di chirurgia estetica può aiutarci anche per migliorare l'autostima perché ci vedremo più bello e quello ci farà sentire più a nostro agio, però se abbiamo dei problemi profondi da quel punto di vista dovremmo rivolgerci ad uno psicoterapeuta e non ad un chirurgo estetico.