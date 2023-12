El Badia da 30 anni significa narghilè

Con i suoi oltre 30 anni di esperienza nel campo della produzione e vendita di narghilè, El Badia è un’azienda leader nel settore.

Grazie ad una rete di distribuzione capillare è in grado di rifornire la maggior parte degli shisha bar in Francia. Ma i suoi prodotti non sono riservati solo ai professionisti, infatti l’e-commerce si rivolge anche al grande pubblico di tutta Europa.

Narghilè o Shisha: due termini per indicare un solo oggetto

Narghilè e Shisha sono due termini che designano un unico oggetto, ossia uno strumento utilizzato per il fumo. Il narghilè è composto da un’ampolla, più o meno grossa, contenente acqua profumata al cui interno viene fatto passare, tramite una spirale, il fumo. Quest’ultimo riesce così a raffreddarsi prima di giungere alla bocca del fumatore.

Shisha è un termine di origine turca che significa “bottiglia” e indica la caratteristica forma di questo strumento. Il termine si è poi diffuso in quasi tutti i Paesi di lingua araba per indicare lo strumento utilizzato per fumare costituito da una parte in vetro contenente acqua e da un bocchino per aspirare il tabacco. Nel tempo, le forme della shisha si sono evolute, dando spazio alla maggior flessibilità del Narghilè.

Scegli il narghilè che fa per te sull’e-commerce di El Badia

Che tu sia un privato oppure il proprietario di uno shisha bar, sul’e-commerce di El Badia puoi scegliere il narghilè che fa per te. Infatti se ne stai cercando uno da condividere con gli amici, qui puoi trovare modelli con 2, 3 o 4 tubi.

Le principali marche distribuite sono:

El Badia , ovvero i narghilè e gli accessori di produzione propria;

, ovvero i narghilè e gli accessori di produzione propria; Zodiac ;

; Wookah ;

; Kaloud ;

; Quasar ;

; Steamulation ;

; Scorpio ;

; Saphire ;

; e tanti altri brand del settore.

Gli altri prodotti a marchio El Badia

Oltre alle Shisha classiche, El Badia propone un’ampia gamma di prodotti correlati come:

narghilè elettronici : ti piacerebbe fumare il narghilè ma non hai tempo di prepararlo? Nessun problema. Infatti grazie alla e-shisha non dovrai più impiegare dai 5 ai 10 minuti per preparare il tuo Narghilè. Proprio come la sigaretta elettronica, questo prodotto non necessita di essere montato ed è pronto all’uso ;

: ti piacerebbe ma non hai tempo di prepararlo? Nessun problema. Infatti grazie alla e-shisha non dovrai più impiegare dai 5 ai 10 minuti per preparare il tuo Narghilè. Proprio come la sigaretta elettronica, questo prodotto ; gusti : si tratta di soluzioni per fumare senza l’utilizzo di tabacco , godendo di un aroma a scelta fra i tanti proposti in soluzione granulare solubile ;

: si tratta di soluzioni per fumare , godendo di un aroma a scelta fra i tanti proposti in ; accessori: in questa sezione puoi trovare un vasto assortimento di pezzi di ricambio oppure di accessori per personalizzare il tuo narghilè. Troverai dalle guarnizioni di ricambio alle impugnature sagomate, passando per i bocchini colorati. Ma potrai trovare anche strumenti per la manutenzione, come ad esempio il pratico scovolino.

Consegne rapide in tutto il mondo

Con El Badia puoi ordinare da dove vuoi, infatti il brand francese effettua consegne in tutto il mondo. Come puoi apprendere dalla pagina dedicata alle spedizioni, El Badia effettua spedizioni a domicilio o presso punti di ritiro in:

Francia : a partire da 3,90 € con consegna entro 1 giorno lavorativo ;

: a partire da 3,90 € con consegna entro ; Territori francesi d’oltremare : a partire da 30 € con consegna in 2 - 3 giorni lavorativi ;

: a partire da 30 € con consegna in ; Europa : a partire da 9,90 € con consegna entro 2 o 3 giorni lavorativi ;

: a partire da 9,90 € con consegna entro ; Fuori Europa: a partire da 17 €, con consegna compresa fra 2 e 7 giorni lavorativi.

Paga il tuo narghilè in modo sicuro

Con El Badia paghi il tuo narghilè in modo veloce e sicuro tramite carta di credito o PayPal. In entrambi i casi la transazione avviene in ambiente HTTPS e quindi con la massima sicurezza. Inoltre, al sistema di pagamento con carta di credito viene applicato il sistema di protezione e crittografia SSL fornito dai servizi SYSTEMPAY.