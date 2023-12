Una delle figure professionali più importanti che sarebbe bene sempre avere a nostro fianco per varie questioni di cui parleremo è quella del tecnico idraulico che insieme ad altre figure professionali come per esempio il fabbro, un elettricista, un tecnico caldaista, è una figura molto importante in questo caso per quelle questioni che riguardano l'impianto idrico e ad esempio lo riguardano anche le tubature.

Il fatto di avere queste figure professionali al proprio fianco è sempre utile e lo è ancora di più per quelle persone che hanno una vita quotidiana molto caotica e molto impegnativa, e pensiamo a chi lavora tutto il giorno perché ha un'attività commerciale e poi deve anche prendersi cura della sua famiglia e non ha tempo per pensare a nulla

Anzi sono quelle persone che magari sono soggette a dare meno attenzioni alle questioni che riguardano casa e quindi magari essere un po' più distratti e a un certo punto, per esempio, sono persone che si accorgono di aver trascurato un problema del water che si stava ostruendo e avere un idraulico già da questo punto di vista fa la differenza.

Una delle caratteristiche che in genere hanno queste professioniste non è solo l'efficacia dell'intervento dovuto alle loro competenze e alla loro esperienza sul campo, ma è anche la tempestività dell'intervento e quindi se noi, per esempio, ci ritroviamo con un'emergenza perché il bagno si è allagato e non ne sappiamo nemmeno il motivo potremmo avere un professionista che ci supporta arrivando a casa nostra nel più breve tempo possibile.

In realtà un professionista in questo caso ci supporta già a distanza e questo è importante da ricordare perché noi quando abbiamo un problema lo possiamo contattare su WhatsApp, o direttamente telefonando così da farci dare delle prime istruzioni per capire come dobbiamo muoverci per quel problema specifico.

Ma soprattutto a distanza ci potrà dire se possiamo fare qualcosa e soprattutto ci rassicurerà su quando verrà e quindi quanto tempo ci impiegherà in modo che noi non facciamo delle mosse azzardate

Per telefono non è sempre possibile avere un preventivo dal nostro idraulico

Come dicevano dal titolo di questa come a parte spesso le persone quando hanno un problema con il loro impianto idrico o anche avessero problemi con la lavatrice e con qualsiasi cosa abbia a che vedere con le competenze di un idraulico, hanno paura di quanto andrebbero a spendere e questo ha varie conseguenze.

Infatti, da una parte queste persone potrebbero avere la tentazione di risolvere il tutto in autonomia perché magari perché sono delle persone abbastanza abili manualmente e quindi in questi casi il rischio è che poi peggiorano la situazione invece di migliorarla.

Oppure sono persone che magari trascurano dei problemi e quindi hanno lo scarico di un bagno che sembra rallentato e invece di chiamare un idraulico fanno finta di nulla.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte vorrebbero avere un preventivo per telefono per stare più sereni, però il problema è che alcune diagnosi un idraulico le può fare solo dal vivo.