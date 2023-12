Tre serate per un tuffo nel passato con il presepe vivente di Prea (Video)

Nel cuore della Valle Ellero, ai piedi delle montagne, si estende Prea, una piccola frazione del comune di Roccaforte Mondovì in provincia di Cuneo.

Per tre serate, la suggestiva frazione sarà teatro della 41^ edizione del Presepe Vivente: 24 e 26 dicembre e 5 gennaio. Le strade strette e tortuose si animano di vita, come se il passato e il presente danzassero insieme in una coreografia magica. Oltre 40 antichi mestieri prendono vita tra le antiche mura e la borgata viene illuminata da calde lampade ad olio.