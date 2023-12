Tre studentesse del Liceo Paul Valéry di Mentone sul podio del concorso di Miglior Colazione & Brunch di Francia

Emma Basin, Jade Rea e Manon Blanc, studentesse CAP del liceo professionale Paul-Valéry, hanno vinto il 3° premio come Miglior Colazione & Brunch di Francia, nella categoria Scuola Alberghiera e Premio CFA. Questo concorso, organizzato da Tables & Auberges de France, è posto sotto l'alto patronato del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Il tema di questa sesta edizione è incentrato sulla frutta e verdura di stagione cruda o cotta e posta sotto il segno dell'eco-responsabilità. La finale si è svolta il 29 novembre nella capitale, presso la Scuola dei Mestieri della Tavola di Parigi.

Prodotti Mentone

L'avventura inizia a settembre 2022. Le tre ragazzine, allora 15 e 16 anni, sono al primo anno di CAP: sezione pasticceria per Emma, sezione marketing e servizi alberghieri-caffetteria-ristorazione per Giada e Manon. Il tema scelto è il cortocircuito, vale a dire che inventeranno e lavoreranno solo con prodotti locali, stagionali e biologici, provenienti dal mercato di Les Halles e dalla Maison Herbin.

Per fare questo, sono supervisionati da Thierry Pivert, insegnante di pasticceria, Liliane Lapie, professoressa di marketing e servizi alberghieri-bar-ristoranti, Sara Albrand, bibliotecaria, Nathalie Giauffret, sceneggiatrice del progetto, e Valérie Casa, direttrice delegata alla formazione professionale e tecnica. .

Creazione della colazione

L'obiettivo è quello di creare una colazione per due persone che potrebbe essere offerta in un hotel con un budget massimo di 28 euro. Ecco la loro originale composizione: frittata di mele, frullato di verdure e frullato di frutta, morbide frittelle decorate con miele e limone di Mentone IGP, macedonia di frutta di stagione, cespuglio e pane cotto sul fuoco di legna. Sul versante della pasticceria, Emma si lancia in un pane, non all'uva ma al limone di Mentone IGP con confit di limone e scorza di limone candita.

Selezione in video

Il passo successivo è produrre un video di 3 minuti che mostri gli studenti mentre preparano la colazione. Il concorso è aperto a tutti gli stabilimenti francesi, quindi la selezione avviene tramite video. A settembre, il liceo Paul-Valéry ha appreso di essere stato selezionato insieme ad altri due istituti per partecipare alla finale. E se il 1° premio viene assegnato alla Rural Family House (MFR) di Balan (dipartimento dell'Ain) e il 2° premio all'Apprentice Training Center (CFA) di Reunion, il liceo di Mentone vince il 3° premio come 'Scuola Alberghiera.

«Promuovere un pasto completo è un servizio spesso trascurato dagli albergatori ma in realtà è l'ultima immagine che i clienti si porteranno via», sottolinea Liliane Lapie. La colazione rappresenta il 25% del consumo alimentare giornaliero. E se si tende a trascurarlo, c'è il desiderio di Tables & Auberges di proporre questo servizio anche per gli alberghi. »

Orgoglio e riconoscimento

“Se dovessi rifare una competizione, lo farei senza esitazione perché è un’esperienza incredibile! ", dice Emma. "Questo premio riguarda la fiducia in se stessi e la motivazione", continua Manon. “Finché abbiamo il coraggio, la voglia e la capacità, tutto è possibile!” », aggiunge Giada.

“In effetti siamo molto orgogliosi di noi stessi”, conclude il trio complice con un sorriso sulle labbra. Ognuno ha scelto il proprio percorso professionale: pasticceria per Emma e servizio per Manon, entrambe di Mentone; servizio in stabilimenti di lusso per Jade che, proveniente da Coaraze, è interna. L'anno prossimo, tutti e tre proseguiranno gli studi al liceo Paul-Valéry per conseguire il diploma di maturità professionale.

Uno spot per il liceo “Questo concorso è una grande avventura umana per questi tre studenti e apre le porte a chi arriva dietro. È anche un ottimo posto per il liceo, soprattutto perché era la nostra prima partecipazione, confida Liliane Lapie. Il CAP è un diploma che consente l'accesso diretto ad un lavoro con interessanti opportunità. Se lo desiderassero, questi tre studenti potrebbero lavorare con il loro CAP. È una vera benedizione, soprattutto in questo momento. »