12° Trophées du Club Eco Monaco, premiati i talenti dell'economia monegasca (FOTO)

Lunedì 18 dicembre al Grimaldi Forum, i membri del Club Eco Monaco hanno svelato il loro palmarès.

Sei premi sono stati assegnati per questa dodicesima edizione che ha dimostrato ancora una volta la capacità del Principato di produrre e attrarre imprenditori di successo.

"Voi fate onore al Principato e vi auguro di continuare a farlo perché il Principato ha bisogno delle vostre imprese." Rivolgendosi ai vincitori, ma anche ai 250 attori economici e ufficiali presenti, il Ministro di Stato Pierre Dartout ha così concluso la serata dei Trofei del Club Eco Monaco che premiava imprese importantii del Principato.

Organizzata dal Monaco Economic Board e dal gruppo Nice-Matin, questa dodicesima edizione ha svelato sei nuovi vincitori selezionati dalla giuria costituita dai membri del Club Eco Monaco.

Per Jean-Louis Pelé, Direttore Generale del Gruppo Nizza-Matin, "per la ricchezza del loro palmares e l'eccellenza delle imprese rappresentate, i Trofei dell'Eco mettono in luce nel migliore dei modi il dinamismo economico del Principato."

Da parte sua, Michel Dotta ha sottolineato la capacità di resistenza e di resilienza economica del Principato, mentre gli economisti prevedono un anno 2024 cupo, "dovremo restare uniti, mostrare solidarietà, creatività e combattività. Tanti tratti caratteriali in cui gli imprenditori del Principato eccellono."

Animata dal duo di shock costituito da Guillaume Rose, dal Direttore Generale Esecutivo del MEB e da Christian Huault, Redattore capo del Gruppo Nice-Matin, questa cerimonia ha permesso ancora una volta di rivelare la ricchezza e la diversità dell'economia monegasca.

I PREMIATI

- Trofeo Manager dell'anno: Victoria Stevenson - Hotel Columbus Monte-Carlo

In particolare, Victoria Stevenson è stata premiata per aver infuso una dinamica virtuosa nell'istituzione grazie a una politica manageriale che privilegia l'essere umano sulle competenze. "Si comincia ad avere un marchio datore di lavoro" si congratula con la vincitrice. Una strategia che permette all'hotel di fornire servizi di qualità ai propri ospiti e che contribuisce così pienamente al suo successo.

Consegnato da Marco Piccinini, Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia e Sylvie Biancheri, Direttrice Generale del Grimaldi Forum.

- Trofeo Sostenibilità: AzurTech - Daniel e Cédric Cavassino

Dopo l'acquisizione nel 2004 da parte di Daniel Cavassino, poi sostituito dal figlio Cédric, l'azienda AzurTech, protagonista della pulizia nel Principato con 215 dipendenti in CDI, non ha smesso di ridurre il suo impatto ambientale: flotta di veicoli elettrici, prodotti per la casa a base acquosa o di origine vegetale e, più recentemente, eliminazione degli imballaggi unici. Un approccio potenziato dall'adesione dell'azienda al Patto Nazionale per la Transizione Energetica.

Consegnato da Annabelle Jaeger-Seydoux, Direttrice della Missione per la Transizione Energetica e Pierfranck Pelacchi, Vicedirettore Generale della SMEG.

- Trofeo Innovazione: Youstock - Pierre Charvet

La startup, un vero e proprio magazzino 2.0, è nata nel 2015 nel Principato ed è passata attraverso l'incubatore-acceleratore MonacoTech. Da allora ha fatto molta strada. Proponendo uno spazio di stoccaggio "all'oggetto vicino" e permettendo all'utente di gestire molto semplicemente i suoi affari online senza mai spostarsi, Youstock ha conquistato Nizza, Bordeaux, Parigi, Lione e Bruxelles e recentemente ha acquistato una società esistente per stabilirsi a Londra. Un percorso promettente per un concetto innovativo.

Consegnato da Frédéric Genta, Delegato Interministeriale all'Attrazione e alla Transizione Digitale e Laurent Lauer, Incaricato d'affari professionali e TPE alla Caisse d'Epargne Côte d'Azur.



- Trofei Internazionali: WES - Thierry Cognard e Alexandre Trueba

Da quasi 30 anni, l'azienda è specializzata nel trasporto e nello sdoganamento in mercati di nicchia ultra-esigenti: oggetti e auto di lusso, opere d'arte d'eccezione o anche yachting. Con 140 nazionalità presenti a Monaco, WES lavora naturalmente in tutto il mondo con parole d'ordine: sicurezza, immediatezza, riservatezza e anonimato. La sua flessibilità e competenza gli hanno permesso di lavorare con i marchi e le istituzioni più prestigiose.

Consegnato da Caroline Rougaignon-Vernin, Presidente del Consiglio Economico e Sociale e Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

- Trofeo Made in Monaco: Shibuya Productions - Cédric Biscay

Fondata nel 2014, Shibuya Productions è una società di produzione internazionale. Tra i suoi fatti di armi, la fiera Magic dedicata agli universi manga, fumetti, animazione, videogiochi e cultura pop. Shibuya, è anche un videogioco che ha raccolto più di 6 milioni di euro su una piattaforma di crowdfunding o ancora un manga pubblicato e stampato a Monaco: Blitz, la cui trama basata sul gioco degli scacchi si svolge nel Principato. Il suo autore non è altro che Cédric Biscay che partecipa così al "soft power" del Principato.

Consegnato da Franck Julien, Presidente della Commissione delle Finanze e dell'Economia Nazionale al Consiglio Nazionale e Jean-Louis Pelé, Direttore Generale del Gruppo Nizza-Matin.

- Premio Speciale della Giuria: Yacht Club di Monaco - Bernard d'Alessandri

Fondato nel 1953 dal Principe Ranieri III, lo Yacht Club di Monaco porta avanti la tradizione di una passione e di un'eleganza legate al mare. Con 2.500 soci, è un club dinamico e di successo che ha vinto cinque titoli mondiali nell'ultima stagione. Presieduto da S.A.S. il Principe Alberto II, lo Yacht Club si è impegnato in un approccio ambientale proattivo lanciando l'iniziativa "Monaco, capital of Advanced Yachting" un passo forte per uno yachting responsabile, Innovativo e fedele alle sue tradizioni al fine di mantenere il Principato come un luogo imperdibile per lo yachting internazionale.