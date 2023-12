Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Antibes si impegna per il telethon

Fino al 22 dicembre 2023

In occasione di Telethon, sono previsti diversi eventi sulla città di Antibes:

Jogging di Babbo Natale venerdì 22 dicembre, dalle 18:15 alle 20:00

Footing da 5 a 6 km, aperto a tutti Piccoli e Grandi, vestiti da Padre e Madre Natale

Partenza Parcheggio del Ponteil, direzione Les Remparts Porte Marine centro città, arrivo spiaggia del Ponteil con Pot del'Amitié.



Jogging du Père Noël

Il 22 dicembre

Parking du Ponteil – Ore 18,15



La véritable histoire vraie du sapin de noël

Il 23 dicembre

Antibéa – Ore 15



Les Casemates de la création – POLYMORPHIE – Fino al 30 dicembre 2023 - Bd d'Aguillon



Exposition "Huldufólk: Island le peuple caché" – Fino al 30 dicembre - Médiathèque Albert Camus



Exposition "Drôle d'engins volants" – Musée de la Carte Postale – Fino al 31 dicembre 2023



Yves Zurstrassen "Jouer la peinture" – Musée Picasso- Fino al 7 gennaio 2024



Exposition "Au fil du temps – Les Arcades – Fino al 6 gennaio 2024



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: il 22 dicembre 2023 ore 10



AURON

CONCERT GOSPEL

Sabato 23 dicembre 2023 dalle 19 alle 20:30.

Chapelle Saint Erige

Place centrale



NOËL ET SPECTACLE LA CARAVANE DES LUMIÈRES

Domenica 24 dicembre 2023 dalle 16:30 alle 18.

?La Caravane des Lumières, un show lumineux idéal pour une animation futuriste et dynamique !

17h15 Chocolat et vin chauds servis près de la patinoire et distribution de papillotes.

17h45 Arrivée du Père Noël en calèche accompagné des moniteurs de l'ESF dans l'ambiance de la Caravane des Lumières

Photos avec le Père Noël

Place centrale



BEAULIEU

MUSICAL : “MAGICO NATALE”

Sabato 23 dicembre 2023 alle 17.

Carro musicale: " Magico Natale" dalle ore 17.00 in Piazza Marinoni e per le vie della città. Vin brulé e cioccolata calda gratuiti in Place Marinoni.

Place Marinoni

06310 Beaulieu-sur-Mer



SPETTACOLO: ” I TRE BUFFI RACCONTI DI NATALE”

Sabato 23 dicembre 2023 alle 15.

Spettacolo per bambini. I biglietti sono gratuiti ma devono essere ritirati presso l'Ufficio informazioni turistiche di Beaulieu, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30.

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



GIRO IN CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI

DAL 27 DICEMBRE 2023 A 03 GENNAIO 2024

Devant l'épicerie les Halles de Beaulieu

36 boulevard Marinoni

Gratuito. Non è necessario prenotare.



MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Beausoleil, Tour del Palazzo Riviera

Giovedì 21 dicembre 2023 dalle 14 alle 16

Visite Riviera Palace et foyer du Poilu

27 route de La Turbie



La casa di Babbo Natale

Fino al 23 dicembre 2023

Espace Nelson Mandela. Bâtiment "Le Centre"



Alla lavagna

Mostra "Alla lavagna! Le scuole di Beausoleil dal 1894 ai giorni nostri"

Vieni e condividi i tuoi ricordi con noi !

Fino al 5 gennaio 2024

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

26 avenue Maréchal Foch



CAGNES SUR MER

CAGNES-SUR-MER FÊTE NOËL

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Cagnes-sur-Mer



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

CONFÉRENCE, CANNES AU XIXE SIÈCLE, VILLE THERMALE

Venerdì 22 dicembre 2023 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



ANIMATIONS, VISITE COMMENTÉE - SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE

Autour de l'exposition "Soleil, azur et élégance : les Séeberger célèbrent Cannes. Photographie, années 1930"

Venerdì 22 dicembre 2023 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SPECTACLE, JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE ENSEMBLE

Le vendredi 22 décembre 2023

Venerdì 22 dicembre 2023 ore 20,30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, L'HEURE D'ORGUE

Domenica 24 dicembre 2023 ore 16

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



CONCERT, VEILLÉE DES BERGERS

Domenica 24 dicembre 2023 ore 22,45

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre

Le Suquet



CONCERT, ORGUES DE NOËL

Lunedì 25 dicembre 2023 ore 17

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



EXPOSITION DE CRÈCHES

Fino al 30 dicembre 2023 dalle 14,30 alle 17,30

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, CRÈCHES DU MONDE AU MOULIN FORVILLE

Fino a sabato 27 gennaio 2024

Visites en décembre : 23, 26, 27, 28, 29 et 30 déc. de 15h à 18h

Visites en janvier : 6, 13, 20 et 27 janv. de 15h à 18h

Moulin Forville, 15 et 17 rue Forville



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ISOLA

MERCATINO DI NATALE SULLE TRADIZIONI

Sabato 23 dicembre 2023 dalle 13 alle 20.

Tradizionale mercatino di Natale nella piazza centrale di fronte a Cap Fun.

Dalle 13.00: espositori, giochi in legno, laboratorio creativo a tema natalizio

Dalle ore 14.00: dimostrazione e introduzione al gioco della Mourra

Dalle 15.00: distribuzione di cioccolata calda e vin brulé gratuito

Dalle 16.00: fanfara natalizia per le strade

Dalle 17.00: Corso di cucina tradizionale

Isola 2000



VIGILIA DI NATALE

Domenica 24 dicembre 2023.

Vigilia di Natale sul fronte della neve

16.00: Passeggiata in galleria con la tradizionale fanfara natalizia

18.00: Aperitivo di benvenuto: presentazione delle attività della settimana e distribuzione di vin brulé e cioccolata

18.30: Fanfara di Natale sul palco

Ore 19.00: discesa con le fiaccole degli istruttori e arrivo di Babbo Natale in slitta

Messa di Natale in serata

Isola 2000



TOMBOLA DI NATALE

Lunedì 25 dicembre 2023 dalle 18 alle 22.

Isola 2000



SPETTACOLO DI NATALE

Mercoledì 27 dicembre 2023 dalle 18 alle 20.

Spettacolo di Natale: Cappuccetto Rosso alle 18.00 nella Salle Mercière.

Isola 2000



LA TURBIE

Natale a La Turbie

Fino al 25 dicembre 2023, aperto tutti i giorni

Villaggio



LEVENS

EXPOSITION DE MICHEL DUBOIS ET L’AMSL AQUARELLE

Fino al 31 dicembre 2023

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne festivi.

La Galerie du Portal



MENTON

Noël à Menton

Sabato 23 dicembre: Sfilata cittadina

Partenza alle 16.30: Casino Barrière (lungomare) - Rue Pasteur - Avenue Félix Faure - Rue République - Rue Trenca - Promenade du Soleil - Quai de Monléon - Promenade du Soleil - ritorno al Casino Barrière

1292 promenade du Soleil



Les plus grandes musiques de Disney

Concerto: la più grande musica della Disney

Sabato 23 dicembre 2023 dalle 18:00 <

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer



Noël a Mentone - Visita a piedi "Prisma Band de Noël"

Christmas Prisma Band - dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00

Centro storico di Mentone, mercatino di Natale

Domenica 24 Dicembre 2023 Dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer

06500 MENTON



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Exposition « Natures Morte» par Dominique Agius.

Fino al 13 gennaio 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata: Cappella dei Penitenti Bianchi

Tutto l'anno il mercoledì ore 14,30

Place de la Conception



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

Teatro - "Au scapel - Antoine Raoult"

Giovedì 21 dicembre 2023 alle 20Théâtre Princesse Grace

A cavallo tra il thriller psicologico, e la commedia, l'abile scrittura di Antoine Rault ci trascina in una spirale mozzafiato ricca di colpi di scena. Un faccia a faccia sul filo del rasoio, che spiazza il pubblico che cerca di capire chi dei due fratelli nemici stia dicendo la verità... "La mia fortuna è che ti odio, che ti disprezzo".

21 dicembre 2023, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Les Ballets de Monte-Carlo - "LA VALSE & L'ENFANT ET LES SORTILÈGES"

Fino a sabato 23 dicembre 2023 alle 19.30

Stagione 2023/2024 - La Compagnie - LA VALSE & L'ENFANT ET LES SORTILÈGES, Balanchine & Maillot. Creata da Ravel nel 1925 a Monte-Carlo su libretto di Colette (di cui quest'anno si celebra il 150° anniversario), L'Enfant et les Sortilèges era una delle opere preferite di S.A.S. il Principe Ranieri III. La nuova creazione di Jean-Christophe Maillot riunisce 240 artisti sul palcoscenico per dare vita a uno spettacolo su larga scala che Ravel aveva già immaginato a suo tempo come un musical, anticipando i tempi.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Musical - "The Phantom of the Opera"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

L'Opéra de Monte-Carlo presenta la sua nuova produzione de "Il Fantasma dell'Opera", uno dei musical più emblematici di tutti i tempi. Immergetevi nella magica atmosfera della nostra Salle Garnier e delle sue sontuose scenografie, e scoprite Ramin Karimloo nel ruolo del Fantasma. Un'esperienza da non perdere!

Da sabato 16 a domenica 31 dicembre 2023

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Pop-Up di Noël - "Square Beaumarchais"

Fino al 5 gennaio 2024, dalle 12 alle 19

Di fronte all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, la terrazza di Square Beaumarchais è stata allestita per l'inverno! Immergetevi in un ambiente caldo e innevato, scoprite le installazioni di igloo o sorseggiate un bicchiere di champagne Veuve Clicquot.

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Pop-Up di Natale - "Chalets di Natale"

Fino a sabato 6 gennaio 2024, Avenue de Monte-Carlo

Benvenuti nell'incantevole mondo degli chalet di Natale, dove ogni momento è un inno a sensi. Lasciatevi sedurre da delizie gastronomiche, regali memorabili e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde! Esplorate anche una tavolozza di profumi inebrianti, splendidi mazzi di fiori e molto altro...

Avenue de Monte-Carlo



Attività - "Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato"

Fino a domenica 7 gennaio 2024

Quest'anno il Villaggio di Natale, organizzato dal Comune di Monaco, avrà come tema "Ranieri III, un principe appassionato". Grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport.

Quai Albert Ier



Animation - "Les boules à neige de Noël & Carrousel de Noël"

Fino a domenica 7 gennaio 2024

Place du Casino



Relax - "Christmas Garden aul Patio"

Fino a domenica 7 gennaio 2024

Place du Casino



Exhibition - "Le Prince au cœur du cirque"

Fino a domenica 28 gennaio 2024, dalle 11h alle 19h

Terrasses de Fontvieille



Pop-Up Invernale - "Blue Ice"

Fino a giovedì 29 febbraio 2024, dalle 18.30 alle 1.30, Blue Gin

La banchisa approda al Blue Gin! Una boccata di aria fresca attraversa il mondo polare... Igloo, foreste di pini bianchi, stalattiti, orsi polari, pinguini... Partite per una vera e propria avventura esotica nella terra dei ghiacci. Da igloo e iceberg a stalattiti e foreste di pini, l'immersione nel cuore del Polo Nord è garantita! Circondato da luci blu, il DJ residente Nicolas Saad scalderà la pista da ballo ogni settimana, il giovedì, il venerdì e il sabato. Ma un viaggio senza gusto non è un viaggio... Dirigetevi verso il Circolo Polare Artico per una serie di cocktail rivisitato.

Blue Gin

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 40,

Avenue Princesse Grace



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

GISELLE – MARTIN CHAIX - OPERA

Giovedì 21 dicembre 2023 alle 20.

Venerdì 22 dicembre 2023 alle 20.

Sabato 23 dicembre 2023

Orari di apertura il sabato alle 15 e alle 20.

Domenica 24 dicembre 2023 alle 15.

Martedì 26 dicembre 2023 alle 20.

Mercoledì 27 dicembre 2023 alle 20.

Giovedì 28 dicembre 2023 alle 20.

Venerdì 29 dicembre 2023

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20.

Basato sul Ballet fantastique in due atti rappresentato per la prima volta all'Accademia Reale di Musica di Parigi il 28 giugno 1841. Prima del Ballet de l'Opéra National du Rhin il 14 gennaio 2023.

Martin Chaix affronta un monumento del repertorio classico. Giselle, ovvero come una giovane donna (che ama ballare) si lascia sedurre da Albrecht (un Don Giovanni già impegnato con un'altra donna) e lo salva dai Wilis (i morti viventi che uccidono gli uomini danzando con loro fino allo sfinimento) prima di impazzire.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



THÉÂTRE : LES DOYENS

Giovedì 21 dicembre 2023 alle 20.

Venerdì 22 dicembre 2023 alle 20.

Sabato 23 dicembre 2023 alle 15.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



LE BALLET DE GISELLE

Dal giovedì 21 a venerdì 22 dicembre 2023 alle 20.

Sabato 23 dicembre 2023

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20.

Domenica 24 dicembre 2023 alle 15.

Martedì 26 dicembre 2023 alle 20.

Mercoledì 27 dicembre 2023 alle 20.

Giovedì 28 dicembre 2023 alle 20.

Venerdì 29 dicembre 2023

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



BP ZOOM

Venerdì 22 dicembre 2023 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LE CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE DE GUITARE DE NICE

Sabato 23 dicembre 2023 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



STAGE VACANCES NOEL 2023 – BRICS4KIDZ

Dal martedì 26 a venerdì 29 dicembre 2023

Orari di apertura ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Dal martedì 2 a venerdì 5 gennaio 2024

Orari di apertura ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

I bambini saranno accompagnati in un'avventura selvaggia con i mattoncini LEGO®. Sono in programma diversi tipi di laboratori: costruzioni motorizzate, 2D e 3D; introduzione alla robotica; stop motion e creazione di fumetti LEGO®.

Bricks 4 kidz

30 Avenue Jean Médecin

Centre Commercial Nice Étoile

Niveau +1



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



VILLAGGIO DI NATALE

FINO AL 7 GENNAIO 2024

Animazioni, chalet di artigiani, idee per regali, spettacoli : tutto per vivere momenti indimenticabili in famiglia o tra amici!

Place Masséna



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SHIRLEY JAFFE. UNE AMÉRICAINE À PARIS, ESPOSIZIONE

Fino all'8 gennaio 2024

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva. Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Intrattenimento natalizio

Trova le strutture gonfiabili e laboratori vari e variegati. Ogni volta un programma diverso. Per rallegrare le tue giornate. Ogni mercoledì sfilate musicali accompagnate da mascotte percorreranno le strade di Carnolès.

Dal 26 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024

218 avenue Aristide Briand

06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN



SAINTE AGNES

Fort Maginot de Sainte-Agnès

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

fINO AL 31 GENNAIO 2024

Sabato 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Domenica 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Village



SAINT ETIENNE DE TINEE

CONCERT DE NOËL

Sabato 23 dicembre 2023 dalle 16:30 alle 18:30.

Eglise

Place de l'Eglise



SAINT JEAN CAP FERRAT

NOËL AUX SPORTS D’HIVER

FINO AL 7 GENNAIO 2024

ogni giorno dalle 10:30 alle 17:30.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



SAINT MARTIN VESUBIE

CONCERT “HOMMAGE À GEORGES BRASSENS”

Venerdì 22 dicembre 2023 alle 18.

concert " hommage à Georges Brassens" au profit de l'association Premières de Cordée Méditerranéenne

Salle Jean Gabin

place de la Gare routière



ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

Domenica 24 dicembre 2023 alle 16.

Place du Général de Gaulle

06450 Saint-Martin-Vésubie



ATELIER DE POTERIE ANIMÉ PAR LILA

Mercoledì 27 dicembre 2023 dalle 10:30 alle 17.

mairie

salle du deuxième étage



VALDEBLORE

FESTIVAL DE CHANTS ET MUSIQUE DE NOËL

Sabato 23 dicembre 2023 alle 18.

Festival de chants et musique de Noël

Concert gratuit de chants et danse de la Provence alpine avec le groupe SIRIGAUDA.

Église Sainte Croix

Saint Dalmas



FESTIVAL DE CHANTS ET MUSIQUE DE NOËL

Mercoledì 27 dicembre 2023 alle 18.

Festival de chants et musique de Noël

Église Sainte Croix

Saint Dalmas



VENCE

SPECTACLE POÉTIQUE

Sabato 23 dicembre 2023.

Place du Grand Jardin



VILLEFRANCHE SUR MER

SPETTACOLO NATALIZIO PER BAMBINI

Mercoledì 27 dicembre 2023 alle 16.

“Jojo l'elfo magico” della Compagnia Eklabul

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert