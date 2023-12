L’aria odora di tartufo: dove? A Saint Paul de Vence

Domani, sabato 23 dicembre 2023, a Saint Paul de Vence l’aria cambierà odore: torna il tradizionale mercato del tartufo: l’appuntamento è in Place De Gaulle.

Un evento “particolare” che consentirà di incontrare i produttori di tartufi delle Alpi Marittime e produttori locali.

Il Mercato sarà aperto tutto il giorno, mentre i ristoranti del villaggio paese proporranno speciali menù che verteranno sul tartufo.

Prevista anche la visita alla tartufaia: ottanta querce da tartufo sono state piantate, nel 2013, sotto i bastioni di Saint-Paul de Vence: il comune ha affidato il Syndicat des trufficulteurs des Alpes Maritimes un terreno di 2.258 metri quadrati situato sotto i bastioni per sperimentare la produzione di tartufi e i risultati si vedono.

Il tartufo non è sconosciuto a Saint-Paul de Vence: un tempo veniva raccolto sulle colline diGardettes e della Sine.

Il programma

Mercato gastronomico di prodotti locali: formaggi, castagne, miele, salumi, ostriche.

Degustazione e vendita di specialità al tartufo.

Visita della tartufaia di Saint-Paul de Vence.

Dimostrazione di cani da tartufo.

Lotteria.