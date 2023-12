Nizza, il MAMAC chiude per quattro anni, ma non cessa la propria attività

Il MAMAC chiuderà le sue porte il 7 gennaio 2024 per lasciare, poi inizieranno i lavori di ristrutturazione nell'ambito del progetto di prolungamento della Promenade du Paillon.

Quando riaprirà i battenti, il museo si ritroverà nel cuore di un grande polmone verde di 20 ettari.



Alla pari del Centre Pompidou, che chiuderà le sue porte nell'autunno del 2024 per una durata di 5 anni o del museo di Pergamo, il più visitato di Berlino, che chiuderà per 14 anni, i lavori del MAMAC dureranno 4 ann i.

Il museo sarà oggetto di una profonda campagna di ristrutturazione per rispondere alle sfide di un museo del XXI secolo e rafforzare la sua influenza a livello internazionale.