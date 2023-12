La magia del Natale nelle splendide luminarie che rendono unica l'atmosfera natalizia di Mentone

Dalle valli al centro della città, passando per l'impressionante e sempre plebiscito cielo stellato e i suoi circa 2,2 km di magia in riva al mare, 440 motivi abbelliscono leserate grazie agli agenti del centro tecnico comunale. L'occasione di fare un giro per la città e le sue rotatorie per "farsi gli occhi"" nel percorso delle feste.