Il Centro Scientifico di Monaco sensibilizza gli alunni di quinta elementare sulla conservazione del corallo rosso del Mediterraneo

Dall'inizio dell'anno scolastico, il Centro Scientifico di Monaco (CSM) è intervenuto in una decina di classi di quinta elementare per sensibilizzare il giovane pubblico alla conservazione del corallo rosso. Al termine di un workshop appositamente creato per l'occasione, in collaborazione con la Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, il CSM offre una copia del libro «I Misteri del Corallo Rosso» ad ogni studente.

Suscitare la curiosità degli studenti, sviluppare il loro senso di osservazione e il loro spirito critico, dare il gusto della scienza e sviluppare la cultura scientifica a scuola. Questi sono alcuni degli obiettivi di questa iniziativa avviata presso i bambini delle classi di quinta elementare delle scuole elementari del Principato.