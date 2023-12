Ve ne sono per mille presepi (Foto)

Ce n’é per mille presepi: tante sono le statuine che si trovano esposte nelle cassette del Villaggio di Natale di Nizza.

Di tutte le dimensioni, colorate, delicate, pronte per essere utilizzate in una crèche o per essere esposte come soprammobile.

Costituiscono, per molti, un ritorno a quando si era bambini, per altri un dono originale da fare a qualche amico, per altri ancora un oggetto da esporre per “goderlo” tutto l’anno.

In fondo il Natale è anche questo: dura una notte, “quella” notte, ma poi resta nel cuore tutto l’anno.

Nella rassegna fotografica le casette del Villaggio di Natale di Nizza con le statuine per il presepe.