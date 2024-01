Serie A, l'Atalanta vince l'ultima partita del 2023: commento, punteggio, formazione scelta e classifica

Tra il 29 e 30 dicembre, le squadre di Serie A sono impegnate nell'ultimo turno di campionato prima dell'inizio dell'anno. Prime partite giocate sono state Napoli contro Monza, Fiorentina contro Torino. Poi di sera, hanno continuato Genoa contro Inter e Lazio contro Frosinone, i biancocelesti hanno strappato tre reti.

L'Atalanta ha aperto le partite del trenta e ha trionfato uno a zero sul Lecce. Gasperini contento perché punta di entrare in area Uefa. La classifica la vede al sesto posto, dietro al Bologna che sta giocando contro l'Udinese in trasferta. Lo zero a zero non ha aiutato il Napoli che ora si trova all'ottavo posto. La Roma che dovrà affrontare la Juventus si trova al sesto. Finale pazzesco per l'Atalanta che con i tre punti si colloca al sesto posto.

Fiorentina ferma al quarto dietro al Milan. L'Inter non ha perso il primato in classifica nonostante il pareggio, tocca contare i goal della Juventus, può farcela a concquistare il primo posto.

Atalanta Lecce

Iniziamo questo paragrafo con il commento di Roberto d'Aversa per la sconfitta del Lecce. Rammarico è la prima parola del tecnico, una sconfitta che arriva "dopo un'ottima prestazione in emergenza contro una squadra molto fisica e di qualità". Quella contro l'Atalanta è una partita che accresce la consapevolezza nei nostri mezzi, ma il lato negativo è che spesso e volentieri siamo qui a recrinare sul risultato finale". Gasperini invece ha commentato la vittoria. "Partita molto equilibrata contro una squadra che da fastidio a tutti". Abbiamo fatto una buona partita a parte i dieci minuti finali. E sul Lecce afferma, " si sono difesi bene, non era facile bucare la loro organizzazione, il merito nostro è stato di avere pazienza e lasciare a loro poche opportunità".

L'Atalanta ha giocato in campo con schema 3-4-1-2, i giocatori scelti sono: Carnesecchi, de Roon, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Ederson Pasalic, Ruggeri, Scamacca, Lookman. Il Lecce ha giocato schema 4-3-3 con Falcone; Gallo, Touba, Baschirotto, Gendrey; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovi e Oudin. Il goal di Lookman è arrivato al 56 minuto: assist di Scamacca, la punta si libera e dal limite, lascia partire un destro rasoterra che batte Falcone. Tiro dritto in porta molto forte.

Lookman Scamacca: gioco tecnico e biografie

Ademola Lookman, attaccante inglese naturalizzato nigeriano, mostra eccellenza tecnica. Agile ala, seconda punta o trequartista, si distingue per una combinazione di velocità, dribbling e precisione nel finalizzare. Cresciuto nel Charlton, ha debuttato segnando già nelle prime apparizioni. Tra Everton e RB Lipsia ha segnato in Premier League e in Europa League, prima di trasferirsi all'Atalanta nel 2022. Con i bergamaschi ha subito lasciato il segno, segnando all'esordio e accumulando gol e assist. In Nazionale, dopo varie convocazioni giovanili, ha scelto di rappresentare la Nigeria, dove ha già contribuito con gol e prestazioni di alto livello.

Gianluca Scamacca, attaccante italiano, si distingue per la sua stazza imponente e il talento tecnico. Abile nel gioco aereo e nel tiro, si ispira a Ibrahimović e Batistuta. Cresciuto nella Roma e nella Lazio giovanile, ha poi giocato in Olanda al PSV Eindhoven. Approdato al Sassuolo, ha svolto diversi prestiti a Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli e Genoa, diventando capocannoniere in prestito all'Ascoli. Dopo un breve periodo al West Ham, torna in Italia all'Atalanta. Ha rappresentato l'Italia in varie nazionali giovanili e debuttato in Nazionale maggiore nel 2021, segnando il suo primo gol nel 2023 contro l'Inghilterra.