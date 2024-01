Cours Saleya attende il nuovo anno (Foto)

Il mercato di Cours Saleya è l’anima del Vieux Nice: frequentato da residenti e turisti è tra i luoghi più frequentati di Nizza.

Si commercializzano generi alimentari, dalla frutta e dalla verdura al pesce, ai dolci, fino ai souvenirs ed alle spezie e, dirigendosi verso il municipio e l’Opéra si cambia genere: tanti fiori, un tourbillon di colori e di profumi.

Il mercato di Cours Saleya si è addobbato a festa in occasione delle festività di fine anno e Montecarlonews ha cercato di coglierne l’anima nelle prime ore del mattino, quando il sole non ha ancora fatto capolino a rischiarare la piazza, ma i banchi sono pronti ad accogliere i visitatori per augurare loro un “Buon 2024”.