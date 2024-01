Nice Côte d’Azur: l’obiettivo è destagionalizzare (Foto)

L'Ufficio turistico metropolitano Nice Côte d’Azur ha fornito i primi dati sul periodo invernale del territorio della Métropole.

Il tasso di prenotazione degli alloggi destinati al turismo, nel periodo dal 25 al 31 dicembre 2023, è del 60,8% con un picco al 71% per il fine settimana di Capodanno.

Per quanto riguarda il tasso di prenotazione dal 1º al 5 gennaio 2024 è del 50%.

Si tratta di previsioni, non si deve scordare che le prenotazioni last minute sono ancora molto rilevanti

La destinazione Nice Côte d’Azur si veste con i suoi abiti invernali e si presenta in Europa e nel mondo intero con due campagne pubblicitarie.

Campagna «Nice Côte d’Azur en Hiver»

L’obiettivo è quello di (ri) posizionare Nizza e la Costa Azzurra quali destinazioni «sole invernale» come nel XVIII secolo. Grazie collaborazione tra le istituzioni, un collegio di professionisti del turismo e partner privati, è stata creata un'offerta invernale innovativa attorno a 4 assi: il Patrimonio (Unesco), la Gastronomia (marchio Cuisine Nissarde), lo Shopping e il Carnevale.

La campagna, che si svolge in più di 10 Paesi, illustra la forte volontà della Città di Nizza, della Métropole Nice Côte d'Azur e del suo Ufficio del Turismo di inserirsi in una strategia di turismo scelto e ragionato che consenta in particolare di mantenere una dinamica attrattiva durante le 4 stagioni.

Un turismo che aiuti a ripartire meglio i flussi turistici dei corti e lunghi soggiorni, destagionalizzare la destinazione per evitare i picchi di traffico, allentare la tensione sulle città costiere, sull’ambiente e sulle strutture.





Campagna «Pure Alpes»

Per completare l'offerta turistica del litorale, l'OTM si è integrato nella campagna «Pure Alpes» in collaborazione con il CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur, partecipando alla promozione delle stazioni sciistiche metropolitane e del suo patrimonio «neve e sole». Questa campagna viene diffusa nell’Ile-de-France.

Le stazioni di sport invernale Nice Côte d'Azur, che hanno aperto le loro piste lo scorso 9 dicembre, offrono un'esperienza eccezionale per tutti gli appassionati di sci a soli 90 minuti dal Mediterraneo.



I manifesti delle due “campagne” sono inseriti al fondo di questo articolo.