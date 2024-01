Dodici foto raccontano il 2023 di Nizza (Foto)

Abbiamo cercato di raccontare, ogni giorno, la vita che scorre a Nizza ed in Costa Azzurra: fatti diversi, proteste, rivendicazioni, conquiste, momenti di relax, difficoltà contingenti e conquiste insperate.

Come dappertutto! In ogni città, in ogni villaggio la vita scorre e quando si riavvolge il nastro ci si accorge delle sensazioni, dei momenti tristi e di quelli felici che hanno segnato i “nostri” ultimi dodici mesi.



Il 2023 non è stato un anno semplice: guerre, violenza, intolleranza, morti, omofobia, femminicidi, razzismo…l’elenco non ha fine!



Persone incolpevoli uccise, bambini che soffrono, anziani che hanno perso con i risparmi di una vita, le certezze che ora non vi sono più.



Non è stato un anno semplice nemmeno per le donne, alla perenne difesa dei propri diritti, costrette a cercare una via di uscita al fondamentalismo religioso, all’oscurantismo di tante ideologie, all’ignoranza di tanti uomini, alle violenze spesso sfociate in omicidi.



Non è stato un anno facile per chi crede che il genere umano abbia pari dignità e che il colore della pelle non possa essere una discriminante, perché non lo é.



Un anno di presa di coscienza del disastro che stanno provocando i mutamenti climatici e del danno che l’uomo crea quotidianamente al proprio ambiente, anche se sono tanti gli sciocchi che “negano”, per ideologia o per interesse personale, una realtà che è sotto gli occhi di tutti.



Infine l’inflazione, che rode i salari, toglie certezze, impoverisce le famiglie.



Un 2023 contraddistinto anche da momenti di festa vera col turismo che è riesploso, le grandi manifestazioni, le spiagge piene e tanta voglia di stare insieme.

Ma anche un anno che ha registrato, proprio nel campo del tempo libero, una modifica nei comportamenti e nelle abitudini.

Abbiamo racchiuso il racconto di un anno in dodici immagini, una per mese: fatti diversi, momenti di vita vissuta, sensazioni.



Il racconto che Montecarlonews propone ci porta per mano attraverso i dodici mesi dell’anno che sta chiudendosi e ci spalanca lo sguardo verso il 2024.



Gennaio

Mal di denti? Apre a Nizza il nuovo pronto soccorso dentario. Clicca qui



Febbraio

“Il Re è bello come il sole”, il pubblico promuove il Carnevale di Nizza. Clicca qui



Marzo

Nizza, iniziano i lavori di prolungamento della Promenade du Paillon. Clicca qui



Aprile

Parigi e Nizza sono le città dove l’immobiliare ha più valore. Clicca qui



Maggio

Nizza, grande successo per la “prima” del Festin des Mai. Clicca qui



Giugno

Il Teatro Nazionale di Nizza “sceglie” il plein air. Clicca qui



Luglio

Nizza, mai così alta la temperatura del mare. Clicca qui



Agosto

Costa Azzurra: spiagge piene solo la sera, analisi del turismo che cambia. Clicca qui



Settembre

Nizza e la Métropole hanno vissuto un’estate eccezionale: il turismo tira! Clicca qui



Ottobre

Nizza in giallo: tre tappe del Tour de France arrivano nella Métropole. Clicca qui



Novembre

Nizza e Isola 2000 ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2030. Clicca qui



Dicembre

“Queste sono le luci della speranza”, a Nizza è Natale. Clicca qui