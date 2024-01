Oggi nuovo incontro con l'autore a Dolceacqua

Il Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua, con la collaborazione del Comune, organizza un incontro con la scrittrice Lilia De Apollonia, che terrà una conferenza sulle nobili inglesi innamorate della Liguria.

Partendo dal suo recente lavoro “La Regina la Filantropa e L’Imperatrice”, Lilia parlerà delle famose, e non, aristocratiche britanniche che già da prima della belle epoque soggiornarono in Liguria, allora al top in Europa, turisticamente parlando

Una carrellata di donne forti, generose e colte a partire dalle appartenenti alla famiglia Hambury, passando per Luisa Murray Boyce sino all’amica inglese di Garibaldi e alla moglie di Oscar Wilde.

La giornalista scrittrice riassumerà anche brevemente il suo ultimo libro che ha contribuito, tra le altre cose, a svelare particolari storici su Vallecrosia finora inediti.

Appuntamento alle ore 17.30, presso il palazzo Luigina Garscio in via Doria, 10 - terzo piano