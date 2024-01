Nizza, il Village de Noël traghetta nel nuovo anno (Foto)

Cosa propone il Villaggio di Natale oggi e domani, a cavallo del vecchio e nuovo anno?

Mentre ci si prepara a stappare le bottiglie di champagne ed a gustare i tipici dolci di capodanno ed a concedersi una Galette de Rois, Nizza spalanca le porte del villaggio che sarà aperto fino al 7 gennaio.

Questo il programma

Villaggio di Natale

Tutti i giorni dalle 11 alle 20, oltre quaranta chalet aspettano i visitatori con una vasta gamma di prodotti natalizi, generi alimentari e artigianali.



Animazione musicale

Swing with the Ladies: domenica 31 dicembre 2023 a partire dalle ore 14: 3 voci femminili cantano e rievocano lo swing degli anni 40 e 50 preso in prestito dal repertorio Christmas Carols & Gospel.



Spettacoli gratuiti per bambini, ore 15

L’Ogre au chocolat (Compagnia Menestrello di Lionel Caroli): domenica 31dicembre 2023

È la sera del 24 dicembre... Come ogni anno Babbo Natale si appresta a iniziare il suo grande giro di regali. Affascinati dal suono dei rintocchi, i bambini tremano di impazienza. Si vedono già la mattina di Natale con le braccia piene di regali. Tutto sembra andare bene... Ma ecco Croco lo stregone e il suo amico l'orco di cioccolato «mai sazio» che hanno deciso di rovinare la festa...



Spettacolo di magia di Michel Kaplan: lunedì 1º gennaio 2024

Questo intrigante mago ha riportato dai suoi viaggi molti segreti ed ha deciso di condividere il suo mondo magico e misterioso. Con la partecipazione attiva dei bambini, lo spettacolo diventa allegro e interattivo.



Le fotografie a corredo dell’articolo sono di Mariagrazia Morici.