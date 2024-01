Nuovi scavi archeologici a Cimiez

Procede l’ambizioso progetto della città di Nizza di protezione e valorizzazione del sito emblematico delle Arènes de Cimiez. In un primo tempo, il sito è stato ridisegnato non consentendo più il libero accesso all'anfiteatro per proteggerlo dai molteplici danni subiti.

Gli interventi ora previsti si concretizzano su due strade: diventare un palcoscenico teatrale all'aperto da giugno a ottobre per il TNN, un esperimento ha avuto luogo nel luglio 2023 e finire di documentare il sito archeologico.







L'anfiteatro di Cimiez è stato oggetto di numerosi studi fin dal XIX secolo. Hanno contribuito a migliorare la conoscenza storica e riprenderanno per completare lo studio di questa area monumentale. Gli scavi consentiranno di mettere in luce gli ultimi resti e quindi di elaborare un sito culturale con una scena permanente che meglio corrisponde alla topografia dell'anfiteatro.



Gli scavi si svolgeranno fino a marzo 2024 su un terreno di 2.800 metri quadrati.

Sono previsti:

Una rilevazione topografica e fotogrammetrica,

Lo scavo dell'intera pista dell'anfiteatro (sedimenti archeologici di circa 2.000 mq),

Campioni da tutte le unità stratigrafiche.



La città di Nizza è regolarmente oggetto di scavi archeologici da parte del servizio d’Archéologie Nice Côte d’Azur. Si tratta di scavi preventivi su prescrizione dello Stato prima della realizzazione di progetti di sistemazione di vasta portata, come avvenne durante l'allestimento della chiesa dei Franciscains.

Il servizio di Archeologia Nizza Costa Azzurra si occupa anche della gestione del patrimonio archeologico dei comuni metropolitani. Un lavoro indispensabile che permette, in particolare, di mappare il territorio con le zone archeologiche sensibili.