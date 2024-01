Buon Anno…speriamo!

L’alba del 2024 sta illuminando la Costa Azzurra, che registra un record di presenze.

Seconde case praticamente tutte aperte, ristoranti e hotel che registrano il tutto esaurito, i luoghi emblematici, da Menton a Saint Tropez, invasi dalle persone quasi fosse ferragosto.

A dire il vero la temperatura registrata nelle ultime settimane fa pensare più ad un’estate in forte anticipo che non all’inverno: effetto del mutamento climatico e non è un bene!

I luoghi del divertimento sono presi d’assalto, ma il mare che bagna la Costa Azzurra è lì a segnare una presenza, a volte, inquietante.

A ricordare che, superata la sbornia delle feste, si ripiomberà nei troppi problemi che il 2023 ha consegnato non solo senza soluzione, ma addirittura peggiorati.

Le guerre infiammano i continenti, le tensioni sociali, lo scarso rispetto e l’individualismo prevalgono sulla solidarietà che dovrebbe contraddistinguere ogni essere umano.

Il Mar Mediterraneo conosce ogni giorno il dramma dei migranti e gli orrori della guerra.

L’Europa è alle prese con l’invasione dell’Ucraina e con le elezioni russe che appesantiscono e insanguinano il conflitto.

Il 2024 sarà l’anno delle elezioni e l’Unione Europea si troverà ad un bivio: questa volta è difficile pronosticare quale strada imboccheranno i cittadini.

Il futuro di alcuni stati “puzza” di involuzione, di limitazione delle conquiste sociali che, faticosamente, sono state raggiunte in anni di lotte, la povertà e le differenze sociali accrescono la delusione.

Insomma, il 2024 vive i suoi primi giorni con la consapevolezza che, nei prossimi dodici mesi, tanti nodi giungeranno al pettine e non potranno essere rinviati.

Eppure non si deve abbandonare la speranza, non si può cessare di credere nella volontà del popolo europeo di immaginare un futuro positivo, di credere in un percorso comune, di abbandonare radicalismi e nazionalismi per imboccare la strada di una più forte unificazione piuttosto che quella dell’esaltazione di interessi privati che accentuano le differenze.

Tocca ai giovani imboccare questa strada, ripercorrere percorsi non nuovi, ma già sperimentati durante il secondo conflitto mondiale quando le divisioni ideologiche furono messe da parte per esaltare un comune obiettivo all’insegna della solidarietà, della dignità, della pace e della concordia.

Così l’Europa uscì dal dramma di ideologie totalitarie e criminali per affidarsi alla ricerca della convivenza e delle ragioni che esaltano libertà, diritti e reprimono ogni forma di razzismo.

Al 2024 l’onere di “dare una sterzata”: se ci riuscirà sarà un anno da “segnare” nei libri di storia, altrimenti farà la fine del 2023, un anno da dimenticare!

Buon Anno…speriamo!