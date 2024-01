Basket, feste di fine anno al lavoro per i Roca Boys: stasera a Belgrado il match di Euroleague contro Tel Aviv

Anno nuovo, si riparte. Il tasto Pausa non è nemmeno un'opzione per l'Eurolega che passa direttamente al nuovo anno con l'inizio delle gare di ritorno e per il Roca Team stasera alle 20.05 la grande sfida in terra serba dove a Belgrado incontrerà su campo neutro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv

Si gioca nella tana Aleksander Nikolic Hall della Stella Rossa. Un incontro spostato a causa della situazione in Medio Oriente e che si svolgerà a porte chiuse.

Il Roca Team (10 v, 7 l) e i Gialloblù del Maccabi Tel Aviv (10 v, 7 l) hanno lo stesso record e puntano allo stesso obiettivo: entrare nei top 4 di Euroleagie. Subito dopo altra trasferta per il Roca Team che il 4 gennaio sarà impegnato nell'infuocato palasport del Pireo contro l'Olympiakos.

Non la minima tregua, quindi, per gli eroi della sfida contro il Barça (91-71), decima vittoria in Eurolega che ha lasciato il segno tanto per la qualità del gioco mostrato quanto per l'atmosfera magistrale del Gaston-Médecin.

Per Mike James, Elie Okobo, Alpha Diallo, Matthew Strazel e Sasa Obradovic, lo spettacolo è continuato in modalità All Star Game a Bercy il 30 dicembre: Mike Jame nominato MVP, autore di 34 punti, compreso il canestro vincente.

Elie Okobo ha segnato un fenomenale 7/8 da 3 punti, e anche Sasa Obradovic, allenatore dei Frenchies, si è goduto la serata anche se il coach del Roca Team avrebbe preferito evitare un prolungamento del match. Coach Sasa ha concluso la gara sollevato: nessun infortunio da segnalare per i suoi uomini.

Ma come recuperare con questo ritmo infernale? "Per recuperare, bastano cose semplici: mangiare bene, prestare attenzione al proprio corpo, dormire bene, fare stretching bene. È tutta una conseguenza", commenta Matthew Strazel.

Il 31 dicembre è stato caratterizzato da un piccolo allenamento di studio al Gaston-Médecin per i Roca Boys. Buone notizie per la squadra ed i tifosi: Jordan Loyd è tornato ad allenarsi e non vede l'ora di tornare anche alle competizioni, ma lui e lo staff stanno attenti a non correre in tal senso.