Gambardella, ingaggi, presenze: ecco cosa ha segnato il 2023 dell'AS Monaco (FOTO e VIDEO)

Se il primo semestre e l’esercizio finanziario 2022-2023 non sono stati all’altezza delle aspettative, l’anno dell’AS Monaco nel complesso è stato segnato da una serie di pietre miliari. A cominciare dalla ricompensa per il lavoro svolto in Accademia, con il quinto titolo della Coppa Gambardella. Da allora, i biancorossi hanno vissuto un anno intenso, con un mercato di successo in estate, partite offensive e interessanti, buone presenze e una serie di titoli internazionali. Diamo uno sguardo all’anno appena trascorso, prima del passaggio al 2024.

Dal 1° gennaio e dalla vittoria sul Brest (ottenuta in uno stadio completamente gratuito per il pubblico) grazie a una chicca di Aleksandr Golovin, lo stadio di Fontvieille è stato teatro di alcuni successi degni di nota. A cominciare dalla famosa vittoria 7-1 contro l’AC Ajaccio, pochi giorni dopo, che ha stabilito nuovi record. Oppure la vittoria 3-1 sul Paris Saint-Germain a marzo, sempre nel Principato.

Anche la stagione 2023-2024 non è stata priva di incontri spettacolari: gli uomini di Adi Hütter hanno segnato tre volte contro lo Strasburgo (3-0) per la prima volta allo Stade Louis-II. Hanno poi battuto i secondi classificati della scorsa stagione, l’RC Lens, con lo stesso punteggio (3-0). Poi l’Olympique de Marseille in uno scontro al vertice della classifica (3-2), sempre in casa. In totale, l’AS Monaco ha segnato 35 gol in casa in Ligue 1 nel 2023, di cui 15 dall’estate.

Coppa Gambardella, un’epopea indimenticabile

Un quinto titolo! Al termine di un percorso giocato esclusivamente fuori casa (Vénissieux, Aubagne, Nancy, Rouen, Nantes e Pau), i pupilli di Frédéric Barilaro, accompagnati da Manu Dos Santos, sono riusciti a superare tutti gli ostacoli sulla strada per lo Stade de France. A dimostrazione del fatto che l’Accademia sforna talenti, ritroviamo un giocatore per ogni categoria di età all’inizio della stagione distintosi in finale per mettere a segno un gol (Tincres-Cabral per gli U17, Bouabré per gli U19 e Benama per il Gruppo Elite).

È anche grazie a questo sapiente mix di giovani talenti delle tre categorie rappresentate nella Diagonale che l’AS Monaco ha vinto la prestigiosa Coppa Gambardella per la quinta volta nella storia. Questo è il miglior riconoscimento possibile per il lavoro svolto da tutti coloro coinvolti nell’Accademia, giocatori, staff e supervisori. Una menzione speciale va agli U17 del Monaco, che si sono classificati al secondo posto in campionato, a un passo dai play-off.

Punte di diamante

Torniamo alla squadra dei professionisti. L’estate 2023 è stata segnata dall’ingaggio di alcuni ottimi giocatori nella rosa di Adi Hütter, arrivato anch’egli sulla panchina dell’AS Monaco dopo l’insediamento di Thiago Scuro come direttore sportivo (prima di assumere la carica di direttore generale). Per quanto riguarda i giocatori, Philipp Köhn è stato il primo ad arrivare nel Principato (15 luglio) per presidiare la porta monegasca, seguito a ruota dal centravanti ghanese Mohammed Salisu (1° agosto).

A loro volta, lo svizzero Denis Zakaria (14 agosto) e l’ivoriano Wilfried Singo (17 agosto) hanno fatto rotta verso il Mediterraneo per indossare la maglia biancorossa. Poi, negli ultimi istanti del mercato, Folarin Balogun si è unito all’armata d’attacco del club, apportando quel tocco americano.

Una stagione intensa, dunque, che ha visto gli otto volte campioni di Francia salire al terzo posto provvisorio della Ligue 1… e forse anche sognare un ritorno in Champions League nell’anno del loro centenario. Senza dimenticare l’ultimo arrivato, il giovane Kassoum Ouattara.

Folla pazzesca in questa stagione!

Se il Monaco è attualmente al terzo posto in classifica, il sostegno dei tifosi non è un caso! Infatti, nelle prime sei partite della stagione allo Stade Louis-II, i biancorossi hanno giocato davanti a una media di quasi 9.200 spettatori. Si tratta di un aumento di oltre il 40% rispetto alle presenze della scorsa stagione dopo altrettante partite.

E che dire dell’entusiasmo dimostrato in trasferta? Nelle prime nove trasferte stagionali dell’AS Monaco, più di 5.300 tifosi biancorossi hanno già affollato gli stadi degli avversari! Quattro di questi hanno registrato il tutto esaurito: Reims, Lille, Le Havre e Parigi. A Tolosa erano più di 300 per chiudere il 2023 allo Stadium. Un’ulteriore prova che i tifosi del Club sono presenti, sempre e comunque!

Internazionali a palate

Anche i monegaschi hanno brillato nella selezione dei giocatori quest’anno! La pausa internazionale di ottobre ha addirittura stabilito un nuovo record: il club della Rocca ha inviato 22 giocatori a difendere 10 nazioni diverse in quattro continenti.

Di questi, 17 fanno parte della rosa dei professionisti e 12 si sono formati nella Diagonale, il centro di formazione del Monaco, reputato uno dei migliori in Francia. In campo, Folarin Balogun ha esordito magistralmente con gli USA (8 presenze, 3 gol), aggiudicandosi la Nations League.

Youssouf Fofana ha segnato i suoi primi due gol per Les Bleus, e in grande stile! Infine, Denis Zakaria, come il suo collega centrocampista, si è qualificato per l’Euro 2024 con la Svizzera. Anche Camara, Diatta, Jakobs, Singo e Salisu si sono qualificati per la Coppa d’Africa. Senza dimenticare le prime presenze e i primi gol di Maghnes Akliouche e Chrislain Matsima con la squadra francese U-21. Il 2023 è stato quindi un anno intenso, che promette essere ancora più brillante. DAGHE MUNEGU!