Nizza, al via la raccolta dell’umido, senza troppa convinzione!

Dal 1° gennaio 2024 in Francia è entrata definitivamente in vigore la legge Agec che rende obbligatoria la raccolta differenziata alla fonte dei rifiuti organici per le comunità per avviarli al recupero.

Una legge, peraltro, che vive i propri primi giorni tra l’incertezza ed anche qualche perplessità.

Così la sintetizza il sito Service-public.fr: “Raccolta porta a porta, contenitori dedicati... A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti locali e regionali sono tenuti a effettuare una cernita alla fonte dei rifiuti organici biodegradabili prodotti dai privati nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Ciò fa seguito alla direttiva quadro europea sui rifiuti e alla legge sulla lotta contro gli sprechi e sull'economia circolare (legge AGEC)”.

Giusto per creare qualche difficoltà di comprensione e di attuazione ecco cosa s’intende per selezione alla fonte dei rifiuti organici.

“La legge AGEC rende obbligatoria la selezione alla fonte dei bio-rifiuti da parte delle comunità affinché questi siano valorizzati.



Ogni collettività è libera di definire l'organizzazione che gli conviene di più: raccolta porta a porta o punto di apporto volontario, proposta di compostiere individuali per chi lo desidera, sistemazione di compostiere di quartiere o esterne all’edificio.