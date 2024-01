Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Antibes fino al 7 gennaio 2024 gennaio 2024

Place de Gaulle :

Manège et chalets gourmands

Orario : de 10h30 à 19h30

Il 31 dicembre, fermeture à 18h.

Il 1° gennaio, ouverture à 12h.



Place Nationale :

Manèges et ateliers enfants

Orario: dalle 10,30 alle 19,30

Il 31 dicembre, chiusura ore 18.

Il 1° gennaio, ouverture à 12h.



Juan-les-Pins fino al 7 gennaio 2024

Patinoire de 200m², Square Jacques Leonetti :

Spectacle inaugural de patinage le Venerdì 22 dicembre à 18h30

Orario : de 9h30 à 20h – jusqu’à 21h Il Venerdì et Sabato

Il 31 dicembre, fermeture à 18h.

Il 1° gennaio, ouverture à 12h.



Mostra Au Fil du Temps

Fino al 6 gennaio 2024

Les Arcades

Boulevard d'Aguillon



Exposition Yves Zurstrassen

Fino al 7 gennaio 2024

Musée Picasso - Château Grimaldi

Place Mariejol



Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



AURON

WINTER PARTY ESF

Giovedì 4 gennaio 2024 dalle 17:15 alle 19:30.

Piste du Riou



BEAULIEU

GIRO IN CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI

FINO AL 03 GENNAIO 2024

Devant l'épicerie les Halles de Beaulieu

36 boulevard Marinoni

Gratuito. Non è necessario prenotare.



MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Alla lavagna

Mostra "Alla lavagna! Le scuole di Beausoleil dal 1894 ai giorni nostri"

Vieni e condividi i tuoi ricordi con noi !

Fino al 5 gennaio 2024

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

26 avenue Maréchal Foch



BREIL SUR ROYA

Exposition : "En quête d'un grand peut-être" : Entrez sur les chemins de la littérature ado

Fino all'8 febbraio 2024

Bibliothèque

1bis rue Pasteur



CANNES

ANIMATIONS, CAFÉ DES LECTRICES

Venerdì 5 gennaio 2024 ore 17

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE, GOSPEL ET SOIRÉE DANSANTE

Venerdì 5 gennaio 2024 ore 19

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



CONCERT, LE MEILLEUR DE LA CHANSON ITALIENNE

Des années 50 à nos jours

Sabato 6 gennaio 2024 ore 14,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



FESTIVAL, TOUS EN SHORT

Festival de courts-métrages

Sabato 6 gennaio 2024 dalle ore 14 alle ore 20

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, LE SOLDAT ROSE

Sabato 6 gennaio 2024 ore 18

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES - MUSIC ON BROADWAY !

Domenica 7 gennaio 2024 ore 17

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE, LA MYTHOLOGIE À TRAVERS LES CONSTELLATIONS

Mercoledì 10 gennaio 2024 ore 17,30

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, CRÈCHES DU MONDE AU MOULIN FORVILLE

Fino a sabato 27 gennaio 2024

Visites en décembre : 23, 26, 27, 28, 29 et 30 déc. de 15h à 18h

Visites en janvier : 6, 13, 20 et 27 janv. de 15h à 18h

Moulin Forville, 15 et 17 rue Forville



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ISOLA

EPIFANIA

Sabato 6 gennaio 2024 dalle 16 alle 18.

Epifania: degustazione di galettes des rois alle 16.00 presso l'Ufficio del Turismo.

Isola 2000



MENTON

Noël à Menton

Spettacolo "Le Grand Talent

Giovedì 4 Gennaio 2024 ore 15

Jardins Biovès - Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Noël à Menton

Spettacolo "Dame Hiver

Venerdì 5 Gennaio 2024 ore 15

Jardins Biovès

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Lo Schiaccianoci - Gran Balletto di Kiev

Martedì 9 Gennaio 2024 ore 20

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Exposition « Natures Morte» par Dominique Agius.

Fino al 13 gennaio 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata: Cappella dei Penitenti Bianchi

Tutto l'anno il mercoledì ore 14,30

Place de la Conception



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

Les Ballets de Monte-Carlo - "CARMEN"

Fino a giovedì 4 gennaio 2024 alle 19.30

Stagione 2023/2024 - La Compagnie - CARMEN, Johan Inger. Questa Carmen appassionata e briosa, reinventata da Johan Inger, è stata osannata dalla critica internazionale ed à valsa al coreografo svedese il premio "Benois de la Danse" nel 2016. Per raccogliere la sfida di affrontare un mito così profondamente radicato nella cultura spagnola, Johan Inger ha scelto di rivelare la sua eroina attraverso gli occhi di un bambino, avvolgendo di mistero gli oscuri vortici di seduzione e violenza.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Pop-Up di Noël - "Square Beaumarchais"

Fino al 5 gennaio 2024, dalle 12 alle 19

Di fronte all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, la terrazza di Square Beaumarchais è stata allestita per l'inverno! Immergetevi in un ambiente caldo e innevato, scoprite le installazioni di igloo o sorseggiate un bicchiere di champagne Veuve Clicquot.

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Pop-Up di Natale - "Chalets di Natale"

Fino a sabato 6 gennaio 2024, Avenue de Monte-Carlo

Benvenuti nell'incantevole mondo degli chalet di Natale, dove ogni momento è un inno a sensi. Lasciatevi sedurre da delizie gastronomiche, regali memorabili e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde! Esplorate anche una tavolozza di profumi inebrianti, splendidi mazzi di fiori e molto altro...

Avenue de Monte-Carlo



Attività - "Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato"

Fino a domenica 7 gennaio 2024

Quest'anno il Villaggio di Natale, organizzato dal Comune di Monaco, avrà come tema "Ranieri III, un principe appassionato". Grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport.

Quai Albert Ier



Animation - "Les boules à neige de Noël & Carrousel de Noël"

Fino a domenica 7 gennaio 2024

Place du Casino



Relax - "Christmas Garden aul Patio"

Fino a domenica 7 gennaio 2024

Place du Casino



Mostra - "Chemin des Crèches"

Fino a lunedì 8 gennaio 2024

Su missione di S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II di Monaco, la "Strada dei Presepi" del Principato è stata fondata nel 2014 sulla rocca per contribuire alla gioia delle feste di fine anno, per trasmettere il significato, i valori e la cultura dei presepi di tutti i continenti. Ogni anno, i presepi esposti sono allestiti in chalet appositamente creati e in edifici pubblici situati sulla rocca.

Monaco-Ville



Relax - "Christmas Garden aul Patio"

Fino a domenica 7 gennaio 2024

Vivete lo spirito del Natale nel Patio dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo. Quest'anno, il leggendario hotel di lusso vi invita a vivere la magia delle feste di fine anno con il tradizionale mondo delle celebrazioni in stile inglese nel suo giardino d'inverno, Le Patio. Un ambiente in cui lusso e tradizione si incontrano, per vivere la promessa di una fine dell'anno scintillante...

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Place du Casino



Teatro - "Le retour de Richard II par le train de 9h24"

Martedì 9 gennaio 2024 alle 20

Basato su un'idea originale e su un film di Éric Bu, scritto da Gilles Dyrek. Pierre-Henri, consulente di comunicazione politica in pensione, riunisce la sua famiglia per una settimana nella sua casa di campagna per cercare di riconciliarsi. In realtà, condannato dalla medicina, ha ingaggiato degli attori per sostituire coloro che non ci sono più e aiutarlo a risolvere i suoi conflitti con loro. Ma il loro turbolento passato familiare si riaccende e la situazione si trasforma in un regolamento di conti che lo porterà ben oltre quello che avrebbe potuto immaginare...

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Tutta l'arte del Cinema - "Lettera da una sconosciuta"

Martedì 9 gennaio 2024 alle 20

Les Mardis du Cinéma - Lettera da una sconosciuta, Max Ophuls (1948). L'arte di Ophuls non è mai stata espressa così perfettamente come in quest'opera accattivante che non ci stancheremo mai di rivedere.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Exhibition - "Le Prince au cœur du cirque"

Fino a domenica 28 gennaio 2024, dalle 11h alle 19h

Terrasses de Fontvieille



Pop-Up Invernale - "Blue Ice"

Fino a giovedì 29 febbraio 2024, dalle 18.30 alle 1.30, Blue Gin

La banchisa approda al Blue Gin! Una boccata di aria fresca attraversa il mondo polare... Igloo, foreste di pini bianchi, stalattiti, orsi polari, pinguini... Partite per una vera e propria avventura esotica nella terra dei ghiacci. Da igloo e iceberg a stalattiti e foreste di pini, l'immersione nel cuore del Polo Nord è garantita! Circondato da luci blu, il DJ residente Nicolas Saad scalderà la pista da ballo ogni settimana, il giovedì, il venerdì e il sabato. Ma un viaggio senza gusto non è un viaggio... Dirigetevi verso il Circolo Polare Artico per una serie di cocktail rivisitato.

Blue Gin

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 40,

Avenue Princesse Grace



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

IMPRO – LE BANC, SPETTACOLO

Venerdì 5 gennaio 2024 alle 20:30.

Spettacolo di improvvisatori esperti "Le banc" è uno spettacolo in stile "Long form" (cioè lunghe improvvisazioni), presentato da Meng Wang, membro della compagnia di improvvisazione specializzata Smoking Sofa.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



ZOUZI SPORTIF MALGRÉ LUI, SPETTACOLO

Venerdì 5 gennaio 2024 alle 10:30.

Zouzi, un bambino che passa molto tempo nella sua stanza davanti allo schermo del computer, riceve un peluche magico che lo aiuta a scoprire che lo sport può essere divertente, nonostante la sua iniziale riluttanza.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



ACTIVITÉS AUTOUR DES LIVRES ET DES IMAGES…LES ATELIERS ILLUSTRÉS

Fino a sabato 6 gennaio 2024

Les Ateliers Illustrés

9 rue Emmanuel Philibert



LE ROMANTISME DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE, OPERA

Sabato 6 gennaio 2024 alle 20.

Domenica 7 gennaio 2024 alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



JEANFI JANSSENS, SPETTACOLO

Sabato 6 gennaio 2024 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



COURSE PROM’CLASSIC

Domenica 7 gennaio 2024.

Promenade des Anglais



VILLAGGIO DI NATALE

FINO AL 7 GENNAIO 2024

Animazioni, chalet di artigiani, idee per regali, spettacoli : tutto per vivere momenti indimenticabili in famiglia o tra amici!

Place Masséna



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SHIRLEY JAFFE. UNE AMÉRICAINE À PARIS, ESPOSIZIONE

Fino all'8 gennaio 2024

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva. Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE,SPETTACOLO

Da mercoledì 10 a venerdì 12 gennaio 2024.

Une Journée particulière è innanzitutto la storia di due anime sole: la moglie e buona madre Antonietta, interpretata da Laetitia Casta, e il commentatore radiofonico Gabriele, omosessuale colto, interpretato da Roschdy Zem.

Questi due individui, opposti in tutto, si incontrano nel contesto particolare di una giornata sotto il regime fascista del Duce, segnata dalla visita di Hitler a Roma nel 1938. Ognuno isolato e soggetto ai dettami della società, troverà nell'altro una forma di libertà e di ascolto per rivelare i propri segreti.

Attraverso quest'opera, che può essere facilmente paragonata ai nostri tempi, Lilo Baur sfida con forza il pubblico a mettere in discussione l'intolleranza e il ripiegamento.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Intrattenimento natalizio

Trova le strutture gonfiabili e laboratori vari e variegati. Ogni volta un programma diverso. Per rallegrare le tue giornate. Ogni mercoledì sfilate musicali accompagnate da mascotte percorreranno le strade di Carnolès.

Fino al 5 gennaio 2024

218 avenue Aristide Briand



Les Solistes de Monaco

Concerto dei Solisti di Monaco

Sabato 6 Gennaio 2024 ore 20,30

Chapiteau

Esplanade Jean Gioan



Chemin des Crèches

Passeggia tra i vicoli del paese per scoprire quasi 300 presepi nascosti a discrezione degli abitanti del villaggio. Da non perdere lo showroom Ste Lucie dove vengono presentati i presepi più preziosi.

Fino al 7 gennaio 2024

Vieux Village de Roquebrune Cap Martin



SAINTE AGNES

Fort Maginot de Sainte-Agnès

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

fINO AL 31 GENNAIO 2024

Sabato 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Domenica 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Village



SAINT JEAN CAP FERRAT

TARTIFLETTE GIGANTE, SOIRÉE À THÈME

Venerdì 5 gennaio 2024 alle 20.

Serata alla pista di sci per una serata polare.

Cena Tartiflette (un piatto della Savoia nelle Alpi francesi a base di patate, formaggio reblochon, pancetta e cipolle).

Balli con "D'JAY".

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



NOËL AUX SPORTS D’HIVER

FINO AL 7 GENNAIO 2024

ogni giorno dalle 10:30 alle 17:30.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



SAINT MARTIN VESUBIE

LECTURE D’HISTOIRES POUR ENFANTS AVEC DES KAMISHIBAÏS

Giovedì 4 gennaio 2024 ORE 10,30 E 14,30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



EXPOSITION DE PATCHWORK

FINO AL 12 GENNAIO 2024

Médiathèque Départementale annexe



TENDE

Atelier créatif "happy befana"

Laboratorio creativo "Happy Befana

Sabato 6 Gennaio 2024 ore 14,30

Musée Départemental Des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

FESTIVAL DE CHANTS ET MUSIQUE DE NOËL, CONCERTO

Sabato 6 gennaio 2024 alle 18.

Festival de chants et musique de Noël

Chapelle des Pénitents Blancs

La Bolline



FESTIVAL DE CHANTS ET MUSIQUE DE NOËL, CONCERTO

Domenica 7 gennaio 2024 alle 15.

Festival de chants et musique de Noël

Église Sainte Croix

Saint Dalmas