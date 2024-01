Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di gennaio (Foto)

Anche nel mese di gennaio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins .

Eventi

Sabato 27 gennaio 2024 - Professeurs en scène - Conservatoire

de Musique et d'Art Dramatique

Ogni anno, Les Professors en Scène celebra la musica in tutta la sua diversità mettendo in luce il know-how degli artisti-insegnanti che ispirano e guidano gli studenti durante tutto l'anno.

In occasione di diverse date, l'Auditorium Hector Berlioz e la Villa Eilenroc d'Antibes si animano al suono di melodie ammalianti.

Questo festival è una vetrina eccezionale per scoprire le molteplici sfaccettature della musica.

Dal repertorio classico alle esplorazioni contemporanee, gli spettatori avranno l'opportunità di apprezzare concerti di musica da camera, duetti sorprendenti, formazioni inedite, performance jazz che fanno viaggiare l'immaginazione.

Sabato 27 gennaio 18.30 Concerto di apertura

Auditorium Hector Berlioz, Conservatorio di musica e arte drammatica

Nel programma:

Philippe Mariotti (chitarra), "Musica spagnola" Francisco Tarrega Malagueña, Sebastián Iradier La Paloma, Isaac Albeniz Leyenda e Francisco Tarrega Gran Jota

Nicola Peretto (sassofono) e Fabien Charpentron (pianoforte), Fernande Decruck "Sonata in 4 movimenti in Do# Maggiore"

Marie-Agnès Le Tellier (violino), Christelle Cerf (violino), Mireille Wojciechowski (viola), Charles Arzounian (violoncello) e Sandra Ramos Lagarde (pianoforte), Antonin Dvorak "Quintette en La Majeur opus 81. B155"





Antibes giorno per giorno

Domenica 14 gennaio 2024 - Vide grenier Antibes-les-Pins - 55 avenue de Cannes, dalle 9



Giovedì 25 gennaio 2024 - Mouvances dans le théâtre contemporain, autour de Molière - Théâtre Antibéa, ore 20,30



Dal 26 al 28 gennaio 2024 - La tartuffe ou l'hypocrite – Antibéa, ore 20,30



Sabato 27 gennaio 2024 - Professeurs en scène - Conservatoire de musique, ore 18,30



Domenica 28 gennaio 2024 - Improvisation théâtrale – Antibéa, ore 18



Mostre ed esposizioni

Exposition "Au fil du temps – Les Arcades – Fino al 6 gennaio 2024

Exposition "Octobon" - Square Albert 1er – Fino al 7 gennaio 2024

Yves Zurstrassen "Jouer la peinture" – Musée Picasso- Fino al 7 gennaio 2024

Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10

Visite guidée de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles: Giovedì 18 gennaio 14h30

Visite guidée La route des Peintres : Giovedì 11 gennaio 2024 e venerdì 26 gennaio 2024 ore 10