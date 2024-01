Sabato 13 gennaio ultimo giorno per visitare la mostra personale di Lisandro Rota "Ironica poesia"

Termina sabato 13 gennaio la possibilità di visitare presso la Galleria dArte La Mongolfiera la mostra personale di Lisandro Rota "Ironica poesia" – Il mondo di Lisandro Rotache ha riscontrato notevole affluenza di pubblico.

Le opere di Lisandro Rota, artista toscano, che sono presenti in importanti collezioni in Italia e all'estero, affrontano in maniera ironica e poetica situazioni e problematiche della vita di tutti i giorni.

I dipinti e le grafiche di Lisandro Rota raccontano con il sorriso e talvolta una velata malinconia la vita delle casalinghe, la loro necessità di evadere dalla routine quotidiana con la fantasia, le storie con il sapore di altri tempi, come i viaggi in Cinquecento, l'andare a pescare o il guardare le partite di calcio al bar.

I dipinti e le grafiche sono in vendita anche sullo shop online della galleria al seguente link https://shop.gallerialamongolfiera.it/shop/artisti/rota-lisandro

La Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15,30 alle 19,00. Lunedì mattina e festivi chiuso.

Apertura straordinaria sabato 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00.

Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.itwww.gallerialamongolfiera.it