“Date una seconda vita al vostro albero di Natale”: allestiti a Nizza e nella Métropole punti di raccolta

La Métropole Nice Côte d’Azur e la Città di Nizza metteranno a disposizione, tra oggi, martedì 9 gennaio e lunedì 23 gennaio 2024, dodici recinti strategicamente distribuiti sul territorio ove è possibile conferire gli alberi di Natale naturali .

Sarà possibile portare gli alberi in appositi recinti, non distante da casa, così da consentire di dare loro una seconda vita riciclandoli in compost, come tutti i rifiuti verdi metropolitani.



Gli abitanti degli altri comuni della Métropole hanno libero accesso ai tredici centri di raccolta rifiuti. Per quanto riguarda gli alberi artificiali degradati e gli alberi che misurano più di due metri, devono essere depositati in un centro di riciclaggio.

Questi i luoghi della città di Nizza ove sono allestiti, fino al 23 gennaio, i punti di raccolta:

Place des Vignerons de Bellet

6-12 Place Dominique Fighiera

Recyclerie des Moulins : 19 rue Mère Teresa

Recyclerie de l’Ariane : 157 Bd de l'Ariane

2 rue Isadora Duncan : à côté du Jardin Général Ferrie

3 rue de la Gare du Sud

6 Boulevard Victor Hugo

Face au 75 Boulevard Victor Hugo (Jardin Alsace Lorraine)

4 avenue du Monastère (face du pôle de proximité)

Parking Musso : 137 Avenue Henri Dunant

Place Toja

Place du Palio

Le rifiuterie presenti sul territorio sono dove é possibile conferire alberi di natale artificiali o quelli naturali di grandi dimensioni sono:

Déchetterie - Cagnes-sur-Mer - Ancienne route de Vence

Déchetterie – Carros - Chemin des Négociants Sardes

Déchetterie – Castagniers - Chemin du Linguador

Déchetterie - La Gaude - Quartier le Plan du Bois

Déchetterie – Isola - Quartier Trérious

Déchetterie – Levens - 877, route de Duranus

Déchetterie - Nice Est - Boulevard Jean Baptiste Verany

Déchetterie - Nice Nord - Boulevard Jean Behra

Déchetterie - Nice Ouest - Avenue Simone Veil

Déchetterie - Saint-Martin-Vésubie - Quartier les Châtaigniers

Déchetterie - La Trinité - Bd Fuon Santa

Déchetterie – Valdeblore - La Roche

Déchetterie – Vence - Route de Saint-Paul

Quanti depositeranno un albero di Natale in strada, al di fuori dei punti di raccolta, rischiano una multa di 1.500 euro.